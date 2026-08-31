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Yaralı gökkuzgun koruma ekiplerinin müdahalesiyle Ormanya'ya sevk edildi

Kocaeli'de vatandaşlar tarafından yaralı bulunan gökkuzgun, DKMP ve Ormanya işbirliğiyle teslim alındı; tedavi ve rehabilitasyon süreci başladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:38

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EDİTÖR: Aslı Han

Yaralı gökkuzgun koruma ekiplerinin müdahalesiyle Ormanya'ya sevk edildi

Gelişmeler

Kocaeli'de koruma altındaki türler arasında yer alan ve tarım alanlarındaki böcekleri yediği için 'çiftçi dostu' olarak bilinen gökkuzgun, göç zamanlarında bölgede nadir gözlemlenen bir kuş olarak vatandaşlar tarafından yaralı halde bulundu.

ilk müdahale ve ilk muayene:

Yaralı kuşu bulan vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Çayırova Belediyesi ekipleri bölgeye intikal ederek kuşu teslim aldı ve yerde yapılan ilk müdahale ile veteriner hekim kontrolünü gerçekleştirdi.

DKMP teslimi ve Ormanya'ya sevk:

İlk muayenenin ardından kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kocaeli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kapsamlı tedavi ve rehabilitasyon süreci için kuş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ormanya Doğal Yaşam Parkına sevk edildi.

KOCAELİ&#039;DE KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER ARASINDA YER ALAN VE TARIM ALANLARINDAKİ BÖCEKLERİ YEDİĞİ İÇİN...

KOCAELİ'DE KORUMA ALTINDAKİ TÜRLER ARASINDA YER ALAN VE TARIM ALANLARINDAKİ BÖCEKLERİ YEDİĞİ İÇİN "ÇİFTÇİ DOSTU" OLARAK BİLİNEN GÖKKUZGUN, YARALI HALDE BULUNDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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