Yaralı yılan kartalını vatandaş kurtardı

Karapınar'da bulunan yılan kartalına ilk müdahale

Konya'nın Karapınar ilçesinde boş bir arazide yerde uçamaz halde bulunan yılan kartalını gören Karapınar Belediyesi çalışanı Yasin Kalkan, aracıyla durarak kuşa müdahale etti. Kalkan, kuşun pençeleriyle kendini korumaya çalıştığını, kanadında yaralar olduğunu fark ederek dikkatli bir şekilde yakaladı ve aracına aldı.

kurtarma ve koruma çabası:

Kalkan, kartalı Karapınar'a getirdikten sonra onu bir süre evinde muhafaza edip besledi. Olayı anlatan Kalkan, "Boş arazide giderken kartalın yerde kaldığını ve uçamadığını gördüm. Hemen yanına vardım. Pençeleriyle yakalanmamak için direndi. Onu aracıma alıp Karapınar’a getirdim. Orada başka hayvanlara yem olmasına gönlüm razı olmadı. Kuşun kanadında yaralar vardı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Kuşumuzun gerekli tedavisinin yapılması için yetkililere teslim ettim" dedi.

yetkililere teslim ve tedavi süreci:

Yaralı yılan kartalı, tedavi edilmek üzere Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yapılan incelemede kuşun türünün yılan kartalı olduğu belirlendi. Yetkililer, kartalın gerekli tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Olay, vatandaşların doğal yaşamı koruma konusundaki duyarlılığını gösterdi.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE ARAZİDE YARALI VE UÇAMAZ HALDE BULUNAN YILAN KARTALINA, KARAPINAR BELEDİYESİ İŞÇİSİ YASİN KALKAN SAHİP ÇIKTI. ARAZİ İÇERİSİNDE KUŞU FARK EDEN KALKAN, YARALI HAYVANI GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE ALARAK YETKİLİLERE TESLİM ETTİ.