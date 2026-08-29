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Yardımlaşma gecesi: Çermik'te 100 çocuk sünnet sevinci

Çermik'te UID HESSEN'in katkısıyla düzenlenen sünnet şöleninde 100 çocuk ücretsiz sünnet edildi; programa 800 kişi katıldı ve plaket töreni yapıldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:33

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yardımlaşma gecesi: Çermik'te 100 çocuk sünnet sevinci

Çermik'te sünnet şöleniyle 100 çocuğa ücretsiz destek

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen sünnet şöleninde 100 çocuk ücretsiz olarak sünnet ettirildi. Etkinlik, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID HESSEN) Teşkilat Başkanı iş insanı Halit Demiroğlu tarafından organize edildi ve ilçede geniş katılımla gerçekleştirildi.

etkinliğin akışı:

Program bir düğün salonunda başladı ve organizasyon kapsamında önce 800 kişiye hayır yemeği verildi. Yemek sonrası, sağlık ve hijyen koşulları gözetilerek hazırlanan alanlarda çocukların sünnet işlemleri gerçekleştirildi. Etkinlik sırasında Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve protokol üyeleri kısa konuşmalar gerçekleştirdi.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, dernek üyeleri, vatandaşlar ve çocukların aileleri katıldı. Sünnet şöleni, konuşmaların ardından misafirler ve organizasyona katkı sağlayanlara takdim edilen plaketlerle son buldu. Organizasyon, bölgedeki ailelere sağlanan destek ve toplumsal dayanışma örneği olarak değerlendirildi.

ÇERMİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİYLE 100 AİLENİN ÇOCUĞU ÜCRETSİZ SÜNNET...

ÇERMİK İLÇESİNDE DÜZENLENEN SÜNNET ŞÖLENİYLE 100 AİLENİN ÇOCUĞU ÜCRETSİZ SÜNNET ETTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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