Yargı kararı sonrası tahliye: dirgenli kavgada ceza 10 yıla düştü

Eskişehir'de yargılama tamamlandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde Mayıs 2023'te Güce Mahallesi'nde meydana gelen kavgada başına dirgen darbesi alan Ferahi Kaya'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Mahkeme, sanık Ertuğrul A.'ya önceki karar doğrultusunda indirime gitti ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine hükmetti.

Olayın seyri:

İddialara göre, aralarında önceden husumet bulunan sanık Ertuğrul A. ile maktul Ferahi Kaya arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Kaya'nın başına dirgenle vurulduğu, ağır yaralanan kişinin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği kaydedildi. Olayın ardından Ertuğrul A. tutuklanmıştı.

Yargıtay'ın bozma gerekçesi ve mahkeme kararının ayrıntıları:

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dosyayı incelerken suçun niteliği üzerine değerlendirme yaparak eylemin 'kasten öldürme' değil, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' kapsamında ele alınması gerektiğini belirtti. Bozma ilamında; kullanılan aletin niteliği, darbe sayısı ve sanığın eylemine kendiliğinden son vermesi gibi unsurların dikkate alındığı vurgulandı. Ayrıca ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığının kesinleşmemesi nedeniyle haksız tahrik indirimine esas değerlendirmede asgari ölçüde uygulanması gerektiği ifade edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın bozma ilamına uyarak sanık hakkında TCK'nın 87/4 maddesi uyarınca önce 16 yıl hapis cezası tayin etti. İlk haksız hareketin tespiti noktasındaki belirsizlik nedeniyle TCK 29 uyarınca haksız tahrik indirimi uygulayarak cezayı 12 yıla çekti; duruşmadaki iyi halini gözeterek (TCK 62) cezayı 10 yıla indirdi.

Mahkeme, sanığın cezaevinde geçirdiği tutukluluk süresini dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Duruşmada maktul yakınları şikayetlerini sürdürerek en ağır cezayı talep etti; müşteki Emine K. son beyanında 'Sonuna kadar davacıyım. Ömür boyu sürmesini, müebbet hapis istiyorum' dedi. Sanık Ertuğrul A. ise suçlamaları reddederek beraatini talep etti.

Karar, Yargıtay'ın suçun vasfına ilişkin değerlendirmesinin yerel mahkemenin ceza tayininde belirleyici olması ve haksız tahrik ile iyi hal indirimlerinin bir arada uygulanması sonucu ortaya çıktı. Mahkeme, bu çerçevede verilen cezayı ve tahliye kararını hükme bağladı.

ESKİŞEHİR'İN MİHALIÇÇIK İLÇESİNDE ÇIKAN KAVGADA HUSUMETLİSİNİN BAŞINA DİRGENLE VURARAK ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIK ERTUĞRUL A., YARGITAY'IN BOZMA KARARININ ARDINDAN YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.