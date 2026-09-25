Yargıda erişim ve hız önceliği: her dosyanın ardında adalet bekleyen bir kişi var

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da düzenlenen Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) toplantısında yargı hizmetlerinin etkinliğini artırma hedeflerini anlattı. Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan Dördüncü Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda Adalet Bakanlığı ile HSK iş birliğinde hızlı, erişilebilir ve nitelikli adalet sunma amaçlandığını belirtti.

Bakan Gürlek, Türkiye genelinde hâlihazırda 597 mahalde 26 bin 777 hakim ve cumhuriyet savcısı görev yaptığını hatırlatarak, teşkilatın imkânlarının geliştirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu vurguladı. Hızlı yargının dosyaların aceleyle kapatılması anlamına gelmediğini, her dosyaya gereken özenin gösterileceğini ifade etti.

yargı hizmetlerinde hedefler:

Bakan, uzun süren soruşturma ve yargılamaların yabancı sebeplerle uzamasının mağduriyet yarattığını söyledi. Bu kapsamda mahkeme süreçlerindeki idari ve teknik gecikmelerin tespit edilmesi ve giderilmesi için Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları kurulduğunu aktardı. Bu büroların, adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri adalet komisyonları bünyesinde, mülhakat adliyeleri de dâhil 204 birimde faaliyete geçirildiğini bildirdi.

Büroların görevleri arasında iş dağılımındaki aksaklık, personel ihtiyacı veya teknik engellerin saptanması ve ilgili idari birimlerin harekete geçirilmesi yer alacak. Gürlek, gecikmiş dosyaya sadece genel değerlendirme ile yetinilmeyeceğini, sorunun kaynağına inilerek çözülebilen engellerin kaldırılacağını söyledi.

alo adalet 135 hattı ve pilot uygulama:

Bakanlığın bir diğer adımı, vatandaşların gecikme şikâyetlerini doğrudan iletebileceği Alo Adalet 135 Hattı oldu. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen yazılım ve merkezde kurulan çağrı merkeziyle, yapay zeka desteği de içeren bir sistem kuruldu.

Hattın pilot uygulaması Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başlatıldı. Pilot dönemde, 5 yılı aşan davalar ile 3 yılı aşan soruşturmalar için başvuru alınacak; başvuru sahipleri gecikmenin nedeni hakkında bilgi edinebilecek ve idari ya da teknik tedbirlerin değerlendirilmesini isteyebilecek. Plan, pilot uygulamanın ardından hattın ekim ayında ülke genelinde hizmete sunulması yönünde.

Bakan Gürlek, Alo Adalet hattının hakimin kararına müdahale etmek amacı taşımadığını, başvuruları alıp kurumsal altyapı vasıtasıyla ilgili birimlerin çözüm üretmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi. Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları, hattın kurumsal dayanağını oluşturarak vatandaşla yargı birimleri arasında bilgi akışını sağlamada rol oynayacak.

kararların zamanında yazılması ve teşvikler:

Gerekçeli kararların zamanında yazılmasının da adaletin ayrılmaz parçası olduğunu vurgulayan Gürlek, HSK dönemsel kontrolleri ve gelen ihbarlar sonucu bu alanda iyileşme görüldüğünü belirtti. HSK'nın ilke kararıyla, karar gerekçeleri onaylanmadan terfi değerlendirmesinde esas alınmama yönünde adım atıldığını kaydetti.

Ayrıca, gecikmiş ve emek gerektiren dosyaları karara bağlayan hakimlerin emeğinin görülmesi için terfi değerlendirmelerinde ilave puan verilmesini sağlayacak düzenleme planlandığı açıklandı. Soruşturmalardaki iş yükünü dengelemek amacıyla HSK Birinci Dairesi'nin, cumhuriyet başsavcı vekilleri ve asliye ceza merkezlerindeki cumhuriyet başsavcılarının soruşturma dosyalarından belirli oranda iş üstlenmesini düzenleyen taslak metni Genel Kurul gündemine alma kararı da paylaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez ise İstanbul adliyelerinin taşıdığı sorumluluk nedeniyle sürekli gelişim ve süreçlerin gözden geçirilmesi zorunluluğu doğurduğunu, toplantının adlî faaliyetlerin değerlendirilmesine ve kalıcı çözümler üretilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Bakan Gürlek son olarak hakim ve savcılara seslenerek, "Önünüze gelen dosya ne kadar hacimli ne kadar eski olursa olsun, üzerine kararlılıkla gidin. Çünkü her dosyanın ardında adalet bekleyen bir insan var" çağrısını yineledi ve idari, teknik engellerle karşılaşıldığında ilgili mercilerin destek vereceğini vurguladı.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, HSK TARAFINDAN İSTANBUL'DA DÜZENLENEN YARGININ ETKİNLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI'NA KATILDI.