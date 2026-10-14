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Yargının üst düzey isimleriyle buluşma: Erdoğan'ın yemekteki görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yemekte yüksek mahkeme başkanlarıyla bir araya geldi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:21

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Yargının üst düzey isimleriyle buluşma: Erdoğan'ın yemekteki görüşmesi

Yargının üst düzey isimleriyle buluşma: Erdoğan'ın yemekteki görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ev sahipliğinde düzenlenen yemekte, ülkenin yüksek yargı organlarının başkanları bir araya geldi. Toplantı, resmi tören dilinden uzak bir ortamda gerçekleşti.

buluşmanın kapsamı:

Yemek programı, katılımcılar arasında doğrudan iletişim ve karşılıklı sohbet için bir çerçeve sundu. Görüşmenin gündemine ilişkin ayrıntılı bilgi kaynak metninde yer almazken, buluşma sembolik olarak kurumlar arası temasların sürdürülmesine işaret etti.

katılımcılar ve mekan:

Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi ve yüksek mahkeme başkanlarının katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda yer alan isimler metinde "Yüksek Mahkeme Başkanları" ifadesiyle korunmuştur.

Bu tür buluşmalar, yürütme ile yargı temsilcileri arasında doğrudan iletişimin sürdürülmesi açısından önem taşıyor; gerçekleştirilen yemek de bu bağlamda değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanlarıyla bir araya geldi

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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