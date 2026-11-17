Yargıtay bozdu: cezaevindeki anne ev hapsi talep etti

Kocaeli'de 20 Ocak 2021'de yeni doğan bebeğini öldürmekle suçlanan ve yerel mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırılan Merve T. hakkında Yargıtay, cezanın TCK’nin 34. maddesi yönünden yeniden değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı bozdu. Dosyanın yerel mahkemeye dönmesinin ardından sanık yeniden hakim karşısına çıktı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

olayın detayları:

Olay, İzmit Yenişehir Mahallesi’nde 20 Ocak 2021 tarihinde meydana geldi. Evli ve üç çocuk annesi Merve T. (34), evinde sancılanma şikâyetiyle doğum sürecine girerek banyoda doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebek, iddianameye göre banyoda 9 kez kesici aletle yaralanarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası Merve T., ilk müdahale ve tedavi için özel bir hastaneye götürüldü, tedavisinin ardından gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. İddianamede yer alan otopsi raporunda bebeğin öldürücü nitelikte kesici-delici alet yaralanmalarına uğradığı belirtildi.

Sanık ifadesinde, olay günü bel ağrısı nedeniyle hastaneye gittiğini, kas gevşetici iğne yapıldığını ve eve döndüğünde kanaması olduğunu söyledi. Duşa girdiğinde doğum yaptığını, göbek bağını kesmek için meyve bıçağı aldığını, sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca hamile olduğunu bilmediğini ve eylemi bilinç dışında gerçekleştirdiğini savundu.

yargı süreci ve sanığın talepleri:

İddianame ve yerel mahkemenin kararında sanık 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Avukatları, müvekkilinin o sırada geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastalığı bulunduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini ileri sürerek karara itiraz etti.

İtiraz üzerine Yargıtay, kişinin fiilin hukuki anlamını ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin geçici nedenlerle bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek kararı TCK’nin 34. maddesi yönünden bozdu ve dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Dosyanın ikinci duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, avukatları ve eşi Hakan T. katıldı. Sanık savunmasında yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olduğunu, psikolojik zorluk yaşadığını ve çocuklarının kendisi olmadan büyüdüğünü belirterek, "Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, daha önce Adli Tıp Kurumundan istenen raporun dosyaya ulaştığını ancak bazı eksikliklerin bulunduğunu kaydederek bu eksikliklerin tamamlanmasını istedi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Yargı süreci, Adli Tıp raporundaki eksikliklerin giderilmesinin ardından devam edecek.

KOCAELİ'DE 2021 YILINDA YENİ DOĞAN BEBEĞİNİ 9 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ANNEYE VERİLEN MÜEBBET HAPİS CEZASI, OLAY SIRASINDA GEÇİCİ OLARAK AYIRT ETME GÜCÜNÜ KAYBEDİP KAYBETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU. HAKİM KARŞISINA ÇIKAN SANIK, 6 YILA YAKINDIR CEZAEVİNDE OLDUĞUNU SÖYLEYEREK ÇOCUKLARINA KAVUŞABİLMEK AMACIYLA EV HAPSİNİ İSTEDİ.