Yargıtay, halı saha maçında ölen işçinin kusur raporunu eksik buldu

kararın kısa özeti:

Şirket bünyesindeki spor kulübünün düzenlediği halı saha futbol turnuvasında kalp krizi geçiren S.Ö. adlı işçinin ölümü, ilk incelemede SGK tarafından iş kazası olarak kayda geçirilmişti. Aile, maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı; ilk derece mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi farklı değerlendirmeler yaptı. Dosya Yargıtay incelemesine gitti ve kusur raporunda ve yapılan değerlendirmede usule aykırılıklar tespit edildi.

olayın özeti:

İşverenin düzenlediği turnuva sırasında kalp krizi geçiren S.Ö., yaklaşık üç aylık tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. İş mahkemesi dosyada yer alan deliller ve SGK tahkikat raporunu dikkate alarak, olayda işverenin yüzde 60 kusurlu, ölenin yüzde 20 kusurlu ve kaçınılmazlık ilkesinin yüzde 20 etkili olduğu yönünde üçlü bilirkişi raporuna dayanarak davacıların maddi ve manevi tazminat taleplerini kabul etti. Toplam karar miktarı 400 bin lirayı aşıyordu. Karar, davalılar tarafından istinafa götürüldü; bölge mahkemesi manevi tazminatı az buldu.

yargıtay'ın tespitleri ve yönlendirmesi:

Yargıtay, bilirkişi raporunda ve mahkeme kararında birden fazla usul ve esas hatası bulunduğunu belirledi. Kararda öne çıkan tespitler şunlar:

- Kalp krizi gibi vefat olaylarında, olayın oluşumunda rol oynayan bünyesel faktörlerin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir; bünyesel faktör oranının doğrudan işveren kusuruna eklenmesi hukuka aykırıdır.

- Kusur oranlarının belirlenmesinde, işveren ile üçüncü kişilerin sorumluluğu ayrı ayrı tayin edilmelidir; mahkemece işverene atfedilen yüzde oranının ayrıştırılmadan spor kulübü derneğine yüklenmesi hatalıdır.

- Dosyada eksik bırakılan tıbbi ve idari kayıtların tamamlanması gerektiği vurgulandı: öncelikle ilgili kurumdan rücu (ver ise rücu) dosyasının getirilmesi; vefat edenin ölümünden önce kalp damar hastalığı veya kalp krizi riskini artıracak bir rahatsızlığının olup olmadığının araştırılması zorunludur.

- Yargıtay, tarafların sunacağı kayıtlar ve SGK Medula sisteminden sağlanacak verilerle; davacının yaşam tarzı, beslenme, genetik faktörler, sigara kullanımı gibi etkenlerin olay üzerindeki etkisinin ortaya konulması gerektiğini belirtti.

- Kusur raporunun düzenlenmesi için heyette mutlaka bir kardiyolog hekimin ve A sınıfı iş güvenliği uzmanıların bulunacağı uzman heyeti oluşturulması, bu heyetin tarafların kusur oranlarını ayrı ayrı belirlemesi ve bünyesel faktörün etkisini saptayıcı nitelikte rapor hazırlaması istendi.

Yargıtay, bu eksik inceleme ve usul hataları giderilmeden verilen kararı bozdu ve dosyanın belirtilen eksikliklerin tamamlanması için mahkemeye geri gönderilmesine hükmetti.

Karar, halı saha gibi işveren organizasyonunda gerçekleşen spor etkinliklerinde meydana gelen sağlık vakalarında; tıbbi kayıtların, uzman görüşlerinin ve kusur dağılımının özenle tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak emsal değer taşıyor.

ŞİRKET BÜNYESİNDEKİ SPOR KULÜBÜNÜN DÜZENLEDİĞİ HALI SAHA FUTBOL TURNUVASINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ GEÇİREN İŞÇİNİN ÖLÜMÜ İŞ KAZASI SAYILDI.