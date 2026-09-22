Yargıya kısa mola: adliye personeli aileleriyle doğada enerji depoladı

Gaziantep’te görev yapan adliye personeli, yoğun iş temposundan uzaklaşmak ve aileleriyle birlikte vakit geçirmek amacıyla doğada düzenlenen kamp programında bir araya geldi. Etkinlik, Burç Ormanları içinde yer alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezinde gerçekleştirildi.

etkinliğin odağı ve katılımcılar:

Kamp, Gaziantep Adliyesi, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi ve Nizip Adliyesinde görev yapan personelden bazılarını ve ailelerini buluşturdu. Katılımcılar çeşitli açık hava aktiviteleriyle hem dinlendi hem de sosyal ilişkilerini güçlendirme fırsatı buldu.

başkanın değerlendirmesi ve sonuçları:

Büro Memur-Sen Gaziantep Adliye Şube Başkanı Harun Şencay, etkinliğin yoğun katılım ve coşkuyla gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, organizasyona destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti. Şencay, bu tür buluşmaların personel arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ve iş kaynaklı stresi azaltmada olumlu etki sağladığını vurguladı.

GAZİANTEP’TE GÖREV YAPAN ADLİYE PERSONELİ, AİLELERİYLE BİRLİKTE DÜZENLENEN KAMP PROGRAMINDA DOĞAYLA İÇ İÇE VAKİT GEÇİREREK YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN STRESİNİ ATTI.