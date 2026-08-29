Yarım asırlık çay tepsisiyle gönülleri kazanan Hakkı

gölhisar'ın yarım asırlık çaycısı

Gölhisar ilçesinde yarım asırdır tezgâh arkasında olan 57 yaşındaki Hakkı Etçi, çocuk yaşta başladığı mesleği bırakmadı. Elinde çay tepsisiyle masalar arasında dolaşan, sohbeti ve kendine has kahkahasıyla çevresine neşe yayan Etçi, ilçede artık tanınan bir sima haline geldi.

günlük ritüel ve çalışma temposu:

Günün erken saatlerinde işinin başına geçen Etçi, yılların verdiği alışkanlıkla mekânı canlandırıyor. Bir masaya çay bırakırken espri yapıyor, diğer masadaki müşterilerle sohbet ediyor; hareketliliği ve enerjisiyle genç çalışma arkadaşlarına da örnek oluyor. Mesleğini yarım asırdır sürdürmesi, hem süreklilik hem de yerel hafıza açısından dikkat çekiyor.

50 yıldır sahada olan Etçi, mesleğini şu sözlerle özetliyor: "57 yaşındayım, 50 yıldır da bu işi yapıyorum. Bizim başka yaptığımız bir iş yok. 50 yıldır çay, tost yapıyoruz. Şimdi belediyenin yerinde çalışıyoruz"

mesai arkadaşlarının tanıklığı:

Etçi ile birlikte çalışanlar onun çalışma biçimini ve kişiliğini vurguluyor. Garson Akın Akgün, "Geçen yıldan beri Hakkı abiyle çalışıyoruz. Çok enerjik bir insan. Yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu herkese gösteriyor. Neşeli, deli dolu ve mükemmel bir adam" diyerek Hakkı'nın ruh halini özetliyor.

Ahmet Eren Gülüm, "1 senedir Hakkı abiyi tanımaktayım. Onunla çalışırken hiçbir zaman yorulmadık. Kendisini çok seviyoruz" sözleriyle ekip içindeki uyuma dikkat çekiyor. Yelda Gürbüz ise, "Gerçekten çok enerjik bir insan. İkonik gülüşü kendisine ayrı bir hava veriyor, mükemmel biri" ifadelerini kullanıyor.

Yarım asırlık bu meslek öyküsü, Hakkı Etçi'nin kişisel ritüelleri ve çevresine kattığı neşeyle birleşerek Gölhisar'ın gündelik hayatında yer etmiş durumda. Onun gülüşü artık yalnızca bir tavır değil, ilçenin simgesel bir parçası haline geldi.

HENÜZ ÇOCUK YAŞTA ÇAY OCAĞINDA ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN 57 YAŞINDAKİ HAKKI ETÇİ, ARADAN GEÇEN YILLARA RAĞMEN MESLEĞİNİ BIRAKMADI.