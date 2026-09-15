Yarım asırlık motor ustasının yolu: Devrek'te 20'den fazla çırak yetiştirdi, yılın ahisi oldu

Devrek'te 45 yıllık motor ustasının öyküsü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 12 yaşında çırak olarak işe başlayan Hidayet Kışlalı, genç yaşta görevinin sorumluluğunu üstlenip 22 yaşında kendi dükkanının kepengini indirdi. Bugün 67 yaşında olan usta, yarım asırlık meslek hayatında hem tamir-rötuş hem de ustalık öğreticiliğini bir arada yürüttü.

Ustalık ve çırak yetiştirme:

Elleri motor yağıyla tanıştığında daha çocuk sayılacak bir yaşta olan Kışlalı, çıraklık ve kalfalık dönemlerinde öğrendiklerini sonraki kuşaklara aktardı. Meslek hayatı boyunca 20'den fazla genci ustalık seviyesine taşıdı; yetiştirdiği ustaların bir kısmı Devrek'te, bir kısmı ise yurt dışında mesleklerine devam ediyor. Onun atölyesi, ilçede mesleki eğitimin ve usta-çırak ilişkisinin yaşayan örneklerinden biri haline geldi.

İş yapış biçimi, gençlere yaklaşımı ve mesleğin inceliklerini öğretmedeki titizliği, sanayi sitesinde saygın bir yer edinmesini sağladı. Kışlalı, mesleğe adadığı yılların karşılığını sadece iş hacmiyle değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçüyor.

Ahilik Haftası ve yılın ahisi seçilmesi:

Bu uzun soluklu emek, 39. Ahilik Haftası kapsamında yapılan değerlendirmede taçlandı. Devrek Esnaf Odası tarafından aday gösterilen Kışlalı, ilde oluşturulan jüri tarafından yılın ahisi seçildi. Aday gösterilme sürecinde Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'in titiz çalışması öne çıktı ve jüri kararıyla ödül ona verildi.

Seçim sonrası duygularını paylaşan Kışlalı, '45 yıldan bu yana motor ustası olarak sanayide vatandaşlara hizmet veriyorum. Şimdiye kadar 20'den fazla genci ustalık derecesine kadar hep yanlarında yetiştirdim. Bu sene 39. Ahilik Haftası'nda Devrek Esnaf Odası tarafından aday gösterildim ve ildeki jüri tarafından yılın ahisi seçildim. Öncelikle beni aday gösteren Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel'e, ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'na, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun'a ve İl Ticaret Müdürü İsmail Maden'e teşekkür ediyorum' diye ifade etti.

Devrek Esnaf Odası Başkanı Recep Yüksel de yapılan titiz değerlendirmeyi ve Kışlalı'nın 45 yıllık emek ve örnekliğini vurgulayarak, il jürisinin ustayı yılın ahisi seçtiğini belirtti. Yerel ölçekli bu takdir, hem Kışlalı'nın hem de ilçedeki zanaat geleneğinin görünürlüğünü artırdı.

Ustanın hikayesi, küçük yaşta başlayıp yılmaz bir çalışma ve kuşaklar arası aktarım sayesinde mesleğin sürdürülebilirliğine katkı veren örnek bir yaşam öyküsü olarak öne çıkıyor. Devrek sanayi sitesinde başlayan serüven, bugün hem yerel ekonomiye hem de mesleki kültüre somut izler bırakmış durumda.

ZONGULDAK'IN DEVREK İLÇESİNDE 12 YAŞINDA ÇIRAK OLARAK BAŞLADIĞI SANAYİ SİTESİNDE 22 YAŞINDA İLK DÜKKANINI AÇAN 67 YAŞINDAKİ HİDAYET KIŞLALI, 45 YILDA 20'DEN FAZLA USTA YETİŞTİRDİ. KIŞLALI, 39. AHİLİK HAFTASI'NDA YILIN AHİSİ SEÇİLMENİN GURURUNU YAŞADI.