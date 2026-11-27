Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'ne bağışlanan eser dikkat çekiyor

Eskişehir'de meslekte 46 yılı geride bırakan emekli nakış öğretmeni Gönül Özdemir, yakın zamanda vefat eden öğretmeni Emel Usluoğlu tarafından Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'ne hibe edilen yarım asırlık yatak örtüsü takımının önemine vurgu yaptı. Örtünün hem öğretmen-öğrenci bağını hem de olgunlaşma enstitülerindeki üretim kültürünü temsil ettiğini belirtti.

kumaş hazırlığından pile işçiliğine titiz emek:

Özdemir, örtünün hazırlanış sürecini anlatarak, eserin tüm aşamalarının el emeğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. "Şu kumaşın, bu işlemenin hazırlığı bile uzun sürecek bir işlem. Bunları ip çekerek yapmışlar. Şunlar tek tek pile haline getiriliyor. Gerçekten çok işçilik var," sözleriyle eserin nadirliğine dikkat çekti. Örtünün yaşı hakkında "bir 50-60 yılı vardır, belki de fazladır" değerlendirmesini yapan Özdemir, eserin evlenmeden önce işlendiği ihtimaline de işaret etti.

geleneksel el sanatları ve kuşaklar arası aktarım:

Haberde, olgunlaşma enstitülerinin geleneksel Türk el sanatlarının araştırılması, arşivlenmesi ve geleceğe aktarılmasındaki rolüne vurgu yapılıyor. Bu tür bağışların hem mesleki hafıza hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekildi. Yatak örtüsü takımının, öğrencilere ve sanatseverlere geleneksel işçiliğin inceliklerini yerinde görme imkânı sunduğu belirtildi.

Özdemir, hocası Emel Usluoğlu ile ilişkisini duygusal bir dille anlattı: "Çok gurur duyuyorum, benim öğretmenimdir kendisi. Bana 'asistanım' derdi. Derste bir şey gösterirdi, 'Bir gruba da sen göster' derdi, çabuk algılıyor diye." Özdemir, Usluoğlu'nun hem öğretmenliği hem de bıraktığı eserin nadirliği nedeniyle kendisi için büyük bir değere sahip olduğunu vurguladı.

Özetle, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü'ne hibe edilen bu yarım asırlık yatak örtüsü takımı, hem el işçiliğinin titizliğini hem de öğretmen-öğrenci ilişkilerinin kültürel mirastaki yerini sembolize ediyor. Eser, geçmişin emeğini bugünle buluşturarak geleneksel üretim anlayışının canlı tutulmasına katkı sağlıyor.

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