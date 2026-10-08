Yarım asırlık tezgâh Hayrabolu'da çekirdeğin uzun soluklu yüzü

Yarım asırlık tezgâh Hayrabolu'da

Yaşar Başkır, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde, yaklaşık yarım asırdır aynı seyyar arabasıyla çekirdek satıyor. 69 yaşındaki Başkır, Alpullu Caddesi’nin tanınan simalarından biri haline geldi; bu işi uzun yıllardır sürdürerek ailesinin geçimini sağladı ve üç çocuğunu evlendirdi.

Çekirdek tezgâhı ve günlük yaşamı

Başkır, yıllar içinde mesleğin hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguluyor. "Yıllardır bu işten ekmeğimi kazanıyorum. 3 çocuğumu bu işle büyüttüm ve evlendirdim. Yarım asırdır aynı yerde çekirdek satıyorum," diyerek hem işine hem de müşterileriyle kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor.

Tezgâhın bulunduğu yerde müşterilerle sohbetler, yıllara dayanan tanışıklıklar ve günlük rutinler süreklilik kazanmış durumda. Başkır satışlarının yalnızca yerel müşterilerle sınırlı kalmadığını; "Türkiye’nin birçok noktasına ve Avrupa’ya da çekirdek gönderiyorum" sözleriyle de aktarıyor.

Müşterilerle kurulan bağ

Başkır’ın müşterilerinden Tekin Temel, uzun yıllardır aynı noktada satış yapmasının topluluk için önemine işaret ediyor: "Yaşar ağabey yıllardır aynı yerde çekirdek satıyor. Ben çocukluğumdan beri kendisinden çekirdek alıyorum. Yıllardır aynı yerde olması bizim için artık alışılmış bir görüntü."

Tekin Temel, Başkır’ın yokluğunda bir şeylerin eksikmiş gibi hissettiklerini, onun Hayrabolu’da birçok kişinin çocukluğundan beri tanıdığı bir isim olduğunu belirtiyor. Bu dönüşümlü müşteri bağlılığı, Başkır’ın işini sadece gelir kaynağı olmaktan çıkarıp yerel yaşamın bir parçası haline getiriyor.

Yaş ve geçen yıllara rağmen Başkır, sağlık elverdiği sürece tezgâhının başında kalmayı düşünüyor: "Sağlığım elverdiği sürece bu işi yapmaya devam edeceğim." Bu söz, hem bireysel bir kararlılığı hem de uzun soluklu esnaf geleneğinin bir devamını ifade ediyor.

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE 69 YAŞINDAKİ YAŞAR BAŞKIR, YAKLAŞIK YARIM ASIRDIR AYNI SEYYAR ARABAYLA ÇEKİRDEK SATARAK GEÇİMİNİ SAĞLIYOR.