Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Yarım asırlık yolculuk: 49 ülke 80 şehirden biriken kıymetli hatıralar

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, 49 ülke ve 80 şehirde yarım asırda topladığı kutsal ve antika eserlerden oluşan koleksiyonunu sergilemeyi sürdürüyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Yarım asırlık yolculuk: 49 ülke 80 şehirden biriken kıymetli hatıralar

Yarım asırlık koleksiyon Eskişehir'de

Eskişehir'de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yaklaşık 50 yılda 49 ülke ve 80 şehir gezerek biriktirdiği tarihi ve manevi değeri yüksek eserleri bir araya getirdi. Koleksiyonu, hem kutsal mekanlara ait simgeleri hem de aile yadigârı antikaları kapsayan zengin bir mozaik oluşturuyor.

Koleksiyonun içeriği:

Koleksiyonda, kutsal mekânların simgelerinin yanı sıra Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi yerleri anımsatan objeler yer alıyor. Ayrıca Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleme aldığı ve ilk basımı olan 'Hak Dini Kur'an Dili' tefsirinin yaklaşık 80 yıllık ilk baskıları ile tıpkıbasım Kur'an-ı Kerim nüshaları dikkat çekiyor. Koleksiyonda, ailenin nesiller boyunca sakladığı ve geçmişi yüz yılı aşan bakraç, tabak ve pilav tepsileri gibi antika eşyalar da bulunuyor.

Toplama süreci ve sergileme tercihi:

Karaca, eserlerin bir kısmını yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde bulduğunu belirtiyor. 'Her gittiğimde bir veya iki eşya aldım' diyen Karaca, bu sürecin hem maddi hem de lojistik olarak zorlayıcı olduğunu vurguluyor. Koleksiyon hakkında, 'Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez' ifadesini kullanıyor.

Geçmişte eserleri zarar görmemesi için sakladığını anlatan Karaca, zamanla ziyaretçi ilgisinin ve insanların iyi niyetinin artmasıyla koleksiyonu meraklılarla paylaşmaya başladıklarını söylüyor. 'Bazen gezdiriyoruz, bazen de saklıyoruz. Kötü niyetli insanlar olabilir düşüncesiyle önceleri saklıyorduk. Ancak insanların niyetinin iyi olduğunu görünce artık meraklılarına ve ziyaretçilere göstermeye başladık' sözleriyle sergileme yaklaşımını özetliyor.

Koleksiyon, hem kişisel bir anı defteri hem de kültürel belleğin bir parçacığını sunuyor; dikkatli muhafaza edilen eserler, sahibinin yarım asırlık birikimini ve bu yolculuğun taşıdığı manevi ağırlığı yansıtıyor.

49 ülke ve 80 şehir gezerek yarım asırdır tarihi eser topluyor

49 ülke ve 80 şehir gezerek yarım asırdır tarihi eser topluyor

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çıldır'da kaldırım dönüşümü başladı: yaya konforu öncelik
images

Unutulan sarıkamış güzergâhı için seferberlik çağrısı
images

Sakarya'nın gizli vahşi dünyası fotokapanla görünür oldu
images

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TVHB'den birlik ve kararlılık vurgusu: 30 ağustos mesajı

Buharkent'ten birlik çağrısı: 30 ağustos'un 104. yılında sorumluluk

Zeytinburnu'da İETT otobüsünün bahçe duvarına çarpması sonrası soruşturma derinleşiyor

Karadeniz'in hırçın dalgaları milli takımı belirleyecek

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı