yarım asırlık yolculukla toplanan kutsal ve antika eserler Eskişehir'de

Eskişehir'de bir ömürlük koleksiyon

Eskişehir’de yaşayan Uzm. Dr. Sıtkı Karaca, yurt içi ve yurt dışı gezilerinde topladığı eserleri yarım asır sonra bir araya getirdi. 49 ülke ve 80 şehir gezerek oluşturduğu birikimi evinde özenle muhafaza eden Karaca, koleksiyonun hem kültürel hem de manevi yönüne dikkat çekiyor.

Koleksiyonun kapsamı:

Koleksiyonda, Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve ilk kıblemiz olan Kudüs ile ilişkilendirilen simgeler; tıpkıbasım tarihi Kur’an-ı Kerim nüshaları ve ailesinden kalan, geçmişi yüz yılı aşan bakraç ve pilav tepsileri gibi antika eşyalar yer alıyor. Karaca, her bir parçanın hem maddi değil hem de manevi bir değeri olduğunu vurguluyor.

Toplama süreci ve sergileme kararı:

Karaca, koleksiyonun oluşumunu şöyle özetliyor: "Yurt dışında 49 ülkeye gittim, 80 şehir gezdim. Her gittiğimde bir veya iki eşya aldım. Bunların hepsini yaklaşık 50 yılda topladım." Bu süreçte eserleri bulmanın ve Türkiye’ye getirmenin güçlüğüne dikkat çekerek, "Bunları toplaması da getirmesi de zor, bunlara değer biçilmez" diyor.

Geçmişte eserlerin zarar görmemesi ve kötü niyetli kişilerden çekinme nedeniyle koleksiyonu gizlediğini belirten Karaca, zamanla insanların niyetinin iyi olduğunu görünce meraklılara ve ziyaretçilere göstermeye başladıklarını aktarıyor: "İnsanların niyetinin iyi olduğunu görünce göstermeye başladık."

Karaca’nın çalışması, uzun soluklu bir birikimin aynı zamanda bir kültür belleği oluşturduğunu hatırlatıyor; her obje, gezilen şehirlerin ve kuşakların izlerini taşıyan bir tanıklık niteliğinde.

ESKİŞEHİR'DE YAŞAYAN UZM. DR. SITKI KARACA, 49 ÜLKE VE 80 ŞEHRİ GEZEREK YAKLAŞIK 50 YILDIR TOPLADIĞI TARİHİ VE MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK ESERLERİ BİR ARAYA GETİRDİ.