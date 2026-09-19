yarım kalan eczacılık hayali 48 yıl sonra torunuyla gerçeğe dönüştü

Haydar Koçak'ın 48 yıllık eczacılık serüveni

İzmir'de yaşayan 65 yaşındaki Haydar Koçak, 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle yarım kalan üniversite eğitimini 48 yıl sonra tamamlayarak eczacı oldu. Cübbesini giyip diplomasını torunu ile birlikte alan Koçak, Konak'ta hizmete giren 'Dünyam Eczanesi' ile yıllardır taşıdığı hayaline kavuştu.

Darbenin yarattığı kırılma ve yön değiştiren kariyer:

17 yaşında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesine giren Koçak'ın yolu, 12 Eylül darbesiyle kesildi; okuldan atıldı ve Mamak Cezaevine girdi. Bu zor dönemde pes etmeyen Koçak, cezaevindeyken tekrar üniversite sınavına girip Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesini kazandı ve cezaevi günlerinde bilgisayar öğrenmeye başlayarak yazılımcılığa yöneldi. Cezaevi sonrası Ege Üniversitesi kurslarıyla mesleğini pekiştiren Koçak, 25 yıl boyunca bir bilgisayar şirketinde yöneticilik yaptı.

Uzun soluklu öğrenci hayatı ve geri dönüş:

Gazetecilik ve TBMM'de meclis temsilciliği gibi farklı alanlarda da çalışan Koçak için asıl dönüm noktası 2011'de çıkan öğrenci affı oldu. O dönemde 51 yaşında olan Koçak, kaydını yaptırdı ve öğrenci olarak geçen yıllar boyunca Ankara ile İzmir arasında mekik dokudu. Hem işini, hem ailesini hem de eğitimini yürütürken sürecin tam 14 yıl sürdüğünü aktardı; 17 yaşında başladığı üniversite yolculuğunu 48 yıl sonra, 65 yaşında diploma alarak tamamladı.

Koçak, annesinden gelen sağlık hizmeti geleneğinin eczacılık hevesinde etkili olduğunu da sıkça dile getiriyor. Annesinin köyde gönüllü sağlık hizmetleri sunmasının onun meslek tercihini şekillendirdiğini belirtti.

Yeni başlangıç: 'Dünyam' ve gelecek umutları:

Mezuniyet töreninde diplomasını torunu Dünya ile alan Koçak, eczanesinin adını torunundan ilhamla 'Dünyam Eczanesi' koyduğunu söyledi. Açılışta kurdeleyi yine torunuyla kesecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Koçak, en büyük idealinin torununu da eczacı yaparak mesleği devretmek olduğunu ifade etti.

Hayatındaki iniş çıkışlara rağmen pişmanlık duymadığını vurgulayan Koçak, ticarette beş kez iflas ettiğini, 17 yaşında cezaevine girdiğini anlattı ve bu deneyimlerin bugününe ulaşmasında rol oynadığını söyledi: "Geçmişte yaşadıklarımdan zerre kadar pişmanlık duymadım."

Koçak'ın hikayesi, siyasi kırılmaların ve kişisel kayıpların ardından gelen uzun soluklu azim, meslek tutkusu ve aile bağlarıyla nasıl yeni bir hayata dönüştüğünü gösteren örnek bir öykü olarak öne çıkıyor.

CÜBBESİNİ GİYEREK DİPLOMASINI TORUNUYLA BİRLİKTE ALAN KOÇAK, İZMİR KONAK'TA AÇTIĞI "DÜNYAM ECZANESİ" İLE YARIM ASIRLIK HAYALİNE KAVUŞTU.