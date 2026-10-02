Dolar 49,0920 +0,03%
Euro 55,2856 +0,13%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.646,25 +0,20%
EUR/USD 1,1249 +0,03%
Brent Petrol 102,48 +0,17%
--°

Yarış iddiası kavşakta kazaya dönüştü: 6 yaralı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin yarış yaptığı iddiasıyla kavşakta gerçekleşen çarpışmada 6 kişi yaralandı; yaralılar hastanelere kaldırıldı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 01:04

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 01:19

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yarış iddiası kavşakta kazaya dönüştü: 6 yaralı

Ürgüp’te kavşakta çarpışma

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, iddialara göre iki otomobilin yarışı sırasında kavşakta dönüş yapan başka bir araca çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Kadir K. idaresindeki 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarıştıkları sırada kavşakta dönüş yapan Enver İ. idaresindeki 50 US 031 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi, diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan 6 kişi için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN YARIŞ YAPTIĞI SIRADA KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN...

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN YARIŞ YAPTIĞI SIRADA KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapat...
images

Soma faciası Denizli'yi yasa boğdu: Çameli'den Halit Ersay toprağa verilecek
images

Edirne'de kontrolde süresi dolan ehliyet sürücünün doğum gününde ortaya çıktı
images

Bilecik’te kız arkadaşına sarılınca bıçaklanan şahsın saldırganı yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Anadolu otoyolu Düzce kesiminde kimyasal yüklü tır devrildi, İstanbul yönü kapatıldı

Soma faciası Denizli'yi yasa boğdu: Çameli'den Halit Ersay toprağa verilecek

Edirne'de kontrolde süresi dolan ehliyet sürücünün doğum gününde ortaya çıktı

Bilecik’te kız arkadaşına sarılınca bıçaklanan şahsın saldırganı yakalandı

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi