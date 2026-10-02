Yarış iddiası kavşakta kazaya dönüştü: 6 yaralı

Ürgüp’te kavşakta çarpışma

Nevşehir’in Ürgüp ilçesi Ali Baran Numanoğlu Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, iddialara göre iki otomobilin yarışı sırasında kavşakta dönüş yapan başka bir araca çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı.

Kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgilere göre, Kadir K. idaresindeki 50 AFL 468 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 50 AY 495 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yarıştıkları sırada kavşakta dönüş yapan Enver İ. idaresindeki 50 US 031 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle 50 US 031 plakalı otomobil yol ortasında takla atarak devrildi, diğer otomobillerden biri ise kaldırımda bulunan bir ağaca çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan 6 kişi için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı.

NEVŞEHİR’İN ÜRGÜP İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN YARIŞ YAPTIĞI SIRADA KAVŞAKTA DÖNÜŞ YAPMAK İSTEYEN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 6 KİŞİ YARALANDI.