İstanbul'da yürütülen soruşturmada çok sayıda tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaş sebze ve meyve piyasasındaki fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 41 gözaltından 40 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Soruşturma dosyasına, Rekabet Kurulu ve Ticaret Bakanlığı ile bazı belediyelerin Hal Müdürlüklerinden gelen raporların eklendiği belirtildi.

Operasyonun kapsamı:

Soruşturma kapsamında alınan müzekkereler doğrultusunda Rekabet Kurulu, Ticaret Bakanlığı ile İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya Büyükşehir Belediyelerinin Hal Müdürlüklerinden şüphelilerin işlem hacimlerine ilişkin raporlar dosyaya konuldu. 15 Eylül tarihinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, tedarikçi konumundaki 40 şüphelinin gözaltına alındığı ve toplam 109 adreste arama kararı verildiği kaydedildi.

Gözaltı ve adli süreç:

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 40 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve mahkeme söz konusu şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi.

Yaş sebze ve meyve soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı