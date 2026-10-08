Yaş sınırı kalktı: Niğde'de 60+ tazelenme üniversitesi öğrencileri sıralara döndü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde 60+ Tazelenme Üniversitesi eğitime başladı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, 60 yaş ve üzerindeki bireylerin tekrar eğitim ortamına katılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi projesinin ilk dersini gerçekleştirdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde başlatılan program, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında ileri yaştaki katılımcıların hizmetine sunuldu.

ilk ders ve rektörün mesajı:

Açılış programında ilk dersi veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerin yalnızca gençlere yönelik kurumlar olmadığını, toplumun her kesimine katkı sunması gerektiğini vurguladı. Rektör Uslu, ilk derste üniversitenin değerler eğitimi, şehirle bütünleşme ve toplumsal katkı çalışmalarına değindi ve katılımcılarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikte yaklaşık 50 öğrencinin bir araya geldiği belirtildi.

Uslu, programın salt sosyal etkinliklerden oluşmadığını, katılımcıların diğer öğrenciler gibi sorumlulukları olacağını söyledi. Buna göre öğrencilere öğrenci kimlik kartları veriliyor; eğitim sürecinde devam zorunluluğu ve sınavlar bulunacak ve eğitim tamamlandığında diplomaya benzer belge verilecek.

eğitim içeriği, kayıt ve süre planı:

Programın proje koordinatörü Doç. Dr. Nalan Gördeles, 60+ Tazelenme Üniversitesi'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile üniversiteler arasındaki protokoller doğrultusunda düzenlendiğini açıkladı. Gördeles, 2026-2027 itibarıyla projeye başlandığını ve programa 49 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Gördeles, ilk dönemin 12 hafta süreceğini, eğitimlerin teorik ve uygulamalı çalışmalarla destekleneceğini söyledi. Program içeriğinde ileri yaşta ruh sağlığının korunması, bedensel sağlığın desteklenmesi, müzik, sanat, bağımlılıkla mücadele ve şiddetle mücadele ile dijital okuryazarlık gibi alanlarda dersler yer alacak. Ayrıca öğrencilerin toplumsal hayata katkı sağlayacak projelerde görev almaları teşvik edilecek.

Proje kapsamında katılımcıların yaklaşık iki yıl boyunca farklı dersler alacağı, dört dönemin tamamlanmasının ardından öğrencilere mezuniyet belgesi verileceği ifade edildi. Üniversite, ilerleyen yıllarda programın kapsamını genişleterek eğitimi dört yıla kadar uzatma ve lisans düzeyine yakın bir yapı oluşturma hedefi taşımaktadır.

yıllar sonra yeniden öğrenci olmak:

İlk derse katılan ileri yaştaki öğrenciler, yıllar sonra yeniden üniversite sıralarında olmanın heyecanını ve memnuniyetini dile getirdi. Katılımcılar, öğrenmenin yaşla sınırlı olmadığını gösterdiklerini, üniversite ortamında yeni bilgiler edinmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Üniversite yetkilileri ve akademisyenler, sahip olunan yaşam tecrübesi ile bilimsel bilginin bir araya getirilmesinin programın temel hedeflerinden biri olduğunu vurguladı ve uygulamanın örnek teşkil etmesini istediklerini aktardı.

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE HAYATA GEÇİRİLEN '60+ TAZELENME ÜNİVERSİTESİ', İLK DERSİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.