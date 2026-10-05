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Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Atina merkezli FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine ait yeni havadan ve karadan görüntüler ortaya çıktı; operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 17:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Yasa dışı geçişin izleri: Atina merkezli FETÖ şebekesinin yeni hava ve kara görüntüleri

Türkiye üzerinden Avrupa'ya yasa dışı geçişleri organize ettiği belirtilen, merkezi Atina'da bulunan FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesine ait yeni görüntüler kamuoyuna yansıdı. Kayıtlarda, şebekenin insan taşımaya yönelik yöntemleri ve iz takip süreci net biçimde görülüyor.

Operasyonun detayları:

Alınan bilgiye göre, uluslararası operasyon Türk ve Fransız güvenlik birimleri iş birliğiyle gerçekleştirildi. Soruşturma; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı öncülüğünde yürütüldü.

Operasyon kapsamında Fransa, Yunanistan ve Türkiye'de faaliyet gösteren suç ağı hedef alınırken, yürütülen çalışmalar sonucu 14 şüpheli gözaltına alındı.

Görüntülerin içeriği:

Havadan ve karadan adım adım çekilen görüntülerde, şebekenin hareketleri ve geçiş noktaları kayıt altına alındı. Kayıtlarda, insan taşımada kullanılan plastik bot ve salların sıklıkla tercih edildiği dikkat çekiyor.

Yetkililer, elde edilen yeni görüntülerin kaçakçılık rotalarının belirlenmesi ve şebekenin uzun süreli takibine ilişkin önemli deliller sunduğunu belirtiyor. Soruşturmanın ve yapılacak operasyonların devam ettiği bildirildi.

FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

FETÖ bağlantılı göçmen kaçakçılığı şebekesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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