Yasama yılı resepsiyonunda yüz yüze temas: Yılmaz ve Kurtulmuş dep heyetiyle görüştü

Toplantının çerçevesi:

Yeni yasama yılı resepsiyonunda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törensel ortam içinde kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, resepsiyonun atmosferi içinde samimi ve karşılıklı saygı çerçevesinde geçti.

DEP heyetiyle temas:

Resepsiyon sırasında Yılmaz ve Kurtulmuş, salonda bulunan DEP Parti heyetiyle de bir araya gelerek sohbet etti. Karşılıklı selamlaşma ve kısa sohbetlerin öne çıktığı buluşmada, taraflar resepsiyon programı süresince bir arada bulundu.

Görüşme, resmi bir toplantı niteliğinde olmaktan çok, yasama yılı açılışına katılan temsilciler arasında kurulan iletişimin bir parçası olarak kayda geçti. Her iki tarafın da tören kapsamında benzer temaslarda bulunduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile TBMM Başkanı Kurtulmuş bir araya geldi