Yasama yılına güçlü diyalog ve uzlaşı vurgusu

Erdoğan'dan yeni yasama yılı mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda yeni döneme ilişkin beklenti ve çağrılarını paylaştı. Toplantının açılışında tüm yurttaşlara ve gurbetçilere selamlarını ileten Erdoğan, yeni yasama yılının ülke, millet ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmasında ayrıca finans piyasalarına dair değerlendirmeye de yer veren Erdoğan, "Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Mecliste uzlaşı ruhuna vurgu:

Erdoğan, Meclis'in tatil öncesinde sergilediği uzlaşı örneğini önemsediklerini belirterek çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyununun temsil ettiği anlayışın yeni yasama yılında da sürdürülmesini istedi. Farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasının elzem olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, mutabakat içinde rekabet teklifinin karşılık bulmasını temenni etti.

Muhalefetin yapıcı bir tutum sergilemesinin demokrasinin işleyişi açısından hayati olduğuna dikkat çeken Erdoğan, iktidarın sorumluluklarının yanı sıra muhalefetin davranışlarının da demokratik denge açısından önem taşıdığını kaydetti.

Uzlaşma, diyalog ve muhalefete çağrı:

Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta 'Terörsüz Türkiye' süreci olmak üzere milletin yararına olan konularda uzlaşma, diyalog ve mutabakat arayışından kaçınmadıklarını, bundan sonra da kaçınmayacaklarını ifade etti. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yönelik "hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret" çağrısını anlamlı bulduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Meclis açılışındaki nezaket dışı üsluba rağmen yeni dönemde muhalefetten daha sorumlu bir dil beklediğini söyleyen Erdoğan, diyalog kapılarını açık tutacaklarını, komisyon ve Genel Kurul çalışmalarında yapıcı bir dil izleyeceklerini vurguladı. Ancak iyi niyetli yaklaşımları karşılık bulmazsa nihai değerlendirme merciinin millet olacağını hatırlattı.

Parti kadrolarının sahadaki çalışmaları:

Parti kadrolarının yaz dönemini aktif geçirdiğini anlatan Erdoğan, milletvekilleri, bakanlar, genel başkan yardımcıları ile ilçe ve mahalle teşkilatlarının şehir şehir, sokak sokak ziyaretler gerçekleştirdiğini söyledi. 10 Ağustos'ta başlayan ve 1 Ekim'de sona eren tatil döneminin bile verimli değerlendirilerek halkın taleplerinin not alındığını ve eleştiriler ışığında hizmetlerin daha iyi sunulması için çalışıldığını aktardı.

Konuşmasının ardından yaz döneminde yapılan çalışmaların özetini içeren kısa bir film gösterildi; Erdoğan, yeni yasama yılında milletin hayrına olacak adımların atılması için kararlılık mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Finans piyasalarının bu krizden daha güçlü, daha sağlıklı çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyorlar"