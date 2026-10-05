Yasin Kol’un hesap hareketlerinde maç dönemlerine sık düşen para transferleri dikkat çekti

MASAK raporunun ana bulguları:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu ve MASAK incelemesi, hakem Yasin Kolun banka hesap hareketlerine ilişkin ayrıntıları ortaya koydu. İncelemede, şüphelinin 11 bankada 50 hesabı ve 41 farklı IBAN kaydı bulunduğu, hesaplarda meslek bilgilerinin farklı olarak yer aldığı; SGK kayıtlarına göre ise Mart 2018 - Ağustos 2026 arasında bir üniversitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığının tespit edildiği belirtildi.

Raporda, Kol’un hesap işlem hacminin 2020 sonrası belirgin şekilde arttığı; söz konusu artışın 2024-2026 döneminde hızlandığı vurgulandı. 2026 yılında hesaplara yaklaşık 22,3 milyon lira giriş olduğu, aynı yıl hesaplardan yaklaşık 40,8 milyon lira çıkış gerçekleştiği kaydedildi.

TFF ödemeleri ve dış kaynak girişleri:

MADDELER arasında yer alan tespitlere göre, Kol’un hesaplarına 2018-2026 döneminde toplam 25.057.733 lira dış kaynaklı transfer girişi olduğu, bunun 6.883.000 lira kısmının Türkiye Futbol Federasyonu'ndan geldiği belirtildi. Aynı dönemde Kol’un çalıştığı üniversiteden hesabına yaklaşık 2,5 milyon lira aktarıldığı, iki kurumdan gelen ödemelerin dış kaynaklı girişlerin yaklaşık %37,45'ini oluşturduğu aktarıldı. Raporda ayrıca açıklama bölümünde "borç veya borç iadesi" ibaresi bulunan 4.985.000 lira tutarında transfere de yer verildi.

Hakemlerle zamanlı para transferleri:

Muhammen incelemede, Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı taraf tespit edildi; bu hesaplarla yapılan bankacılık transferlerinin 50’si birlikte görev alınan maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındaki dönemde gerçekleşti. Bu transferlerin 47’si ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere 100 lira ile 5 bin lira arasında gönderilen ödemeler olarak kaydedildi; söz konusu ödemelerin 44’ünde Kol ilgili maçın hakemi olup, 40’ı maçın başlamasından sonra yapıldı.

Raporda bu ödemelerin gerekçesinin mevcut kayıtlardan belirlenemediği vurgulanırken şu ifadeye yer verildi: "Yasin Kol’la aynı maçta görev alan hakemlerle aynı adı taşıyan 64 karşı tarafla bankacılık transferlerinin 50’si birlikte görev alınan bir maçın 3 gün öncesi ile 2 gün sonrası arasındadır, bunların 47’si Yasin Kol’dan ekipteki yardımcı ve dördüncü hakemlere yapılan 100 lira ile 5 bin lira arasındaki ödemelerdir. Bu ödemelerin 44’ünde Yasin Kol ilgili maçın hakemidir ve 40’ı maçın başlamasından sonra yapılmıştır."

Raporda ayrıca O.T.'ye 12 işlemle 1.880.000 lira gönderildiği ve aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından 1 işlemle 100.000 lira geldiği, karşı yönde transfer bulunmadığı; K.S.'ye ise toplam 358.900 lira gönderildiği belirtildi.

Soruşturma süreci ve adli işlemler:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile bazı hakem ve gözlemciler hakkında işlem yapılmasını sağladı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kol hakkında savcılık tarafından "şike ve teşvik primi" suçundan, Erel hakkında ise "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildikleri ifade edildi. Raporda kalan tespitlerin, hesap hareketlerinin ayrıntılı analizi ve adli süreç içinde değerlendirilmek üzere soruşturmaya konu edildiği belirtildi.

Yasin Kol'un hesap hareketlerinde diğer hakemlerle para transferleri tespit edildi