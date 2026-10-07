Yaşlı adama şiddet ve boş senet iddiası: iki şüpheli cezaevinde

Olayın gelişimi

Burdur'da, 72 yaşındaki Hasan A.'nın darp edilerek zorla boş senet imzalatıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. İddialara göre olayda adı geçen Emine Ü. ve sevgilisi Tekin D. önce mağduru darp etti, ardından kendisinden zorla boş senet imzalatmaya çalıştı.

gözaltı ve arama:

Olayı takip eden süreçte mağdurun şikayeti üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen tahkikat kapsamında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonla Emine Ü. ve Tekin D. gözaltına alındı. Polis ekiplerinin Tekin D.'nin ikametinde yaptığı aramada boş senet ele geçirildi ve muhafaza altına alındı.

yargıya sevk ve soruşturma:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Burdur Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece iki şüpheli, yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, ek işlemler ve delil değerlendirmelerinin devam ettiği bildirildi.

BURDUR'DA 72 YAŞINDAKİ BİR ADAMIN DARP EDİLEREK ZORLA BOŞ SENET İMZALATILDIĞI İDDİASIYLA BAŞLATILAN TAHKİKATTA, 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.