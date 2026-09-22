Dolar 48,8301 +0,05%
Euro 55,8913 +0,02%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.900,44 +0,43%
EUR/USD 1,1448 -0,05%
Brent Petrol 99,04 -0,21%
--°

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

İnegöl'ün Paşaören yolunda saat 16.00'da kontrolden çıkan 16 Y 6072 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ve eşi hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 19:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu

Yaşlı çiftin bulunduğu otomobil Paşaören'de şarampole uçtu:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil şarampole uçtu. Olay, kırsal Paşaören Mahallesi yolu üzerinde saat 16.00 sıralarında yaşandı.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, sürücü Mehmet Ö. (83) idaresindeki 16 Y 6072 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Muammer Ö. (80) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı çift ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme:

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kazanın nedenine ilişkin araştırma devam ediyor.

YARALI ÇİFT, AMBULANSLARLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

YARALI ÇİFT, AMBULANSLARLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILARAK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor
images

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce ba...
images

Otomobil takla atıp üst geçit ayağı ile duvar arasına sıkıştı: 2 yaralı
images

Orhaneli'de kafa kafaya çarpışma: genç sürücü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan türkevi'ne adım attı

Esenyurt'ta yan yana iş yerlerinde yangın: müdahale devam ediyor

Fidan ve Miliband New York'ta görüş alışverişinde bulundu

Bafra'da tarım işletmesinde saman deposu küle döndü: tonlarca yem ve binlerce balya yandı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği