olayın detayları:

Çorum'un Osmancık ilçesinde 20 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, 70 yaşındaki S.E. telefonla arayan kişiler tarafından "yurtdışına para kaçırmışsınız" şeklinde korkutuldu. Şüpheliler, mağdurun tüm ziynet eşyalarını ve dövizlerini teslim etmesini isteyerek, değeri yaklaşık 12 milyon TL olan varlıkların alınmasını sağladı.

soruşturmanın ilerleyişi:

Durumu fark eden kadın, dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu. İhbarı değerlendiren Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ve Osmancık Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen teknik ve fiziki incelemeler sonucunda şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

operasyon ve gözaltılar:

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda; İ.K. (26) ile yabancı uyruklu oldukları öğrenilen A.A. (22), M.A. (17), F.A. (22) ve İ.R. (16) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesine sevk edildi.

Olay, telefonla yapılan "yurtdışına para kaçırdınız" türü korkutma dolandırıcılıklarına karşı alınması gereken tedbirlerin önemini bir kez daha gösterdi.

ÇORUM'DA TELEFONLA ARADIKLARI 70 YAŞINDAKİ KADINI, KENDİLERİNİ POLİS OLARAK TANITIP YAKLAŞIK 12 MİLYON LİRA DOLANDIRAN 5 ŞÜPHELİ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.