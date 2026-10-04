Yaşlı nüfusta kas kaybına karşı beslenme ve direnç egzersizleri öne çıktı

Giresun'da multidisipliner nütrisyon toplantısı yaşlı beslenmesini öne çıkardı

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda ilk kez düzenlenen "Multidisipliner Nütrisyon Şehir Toplantısı"nda, yaşlı bireylerde beslenme sorunları ve kas kaybı gündeme getirildi. Toplantıya Giresun ve çevre illerden farklı branşlarda sağlık çalışanları katıldı ve ileri yaştaki hastaların yaşadığı beslenme yetersizlikleri ile bunun fonksiyonel kapasiteye etkileri tartışıldı.

yaşlılarda erken tespit ve müdahale önemi:

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Kubilay İşsever, yaş ilerledikçe beslenme ve kas sağlığının daha da önem kazandığını belirterek, yeterli protein alımı ve fiziksel aktivite eksikliğinin kas kaybına ve buna bağlı fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini ifade etti. İşsever, beslenme farkındalığının yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini; hasta ve hasta yakınlarının da dengeli beslenme ve düzenli hareketin önemini bilmeleri gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, ileri yaştaki bireylerde beslenme desteğine ihtiyaç duyanların erken dönemde tespit edilmesi gerektiği, uygun değerlendirme ve müdahalelerle fonksiyon kayıplarının azaltılabileceği ve yaşam kalitesinin korunabileceği üzerinde duruldu.

obezite ve kas kaybı ilişkisi: sarkopenik obezite uyarısı:

İşsever, obezitenin kas sağlığı hakkında yanıltıcı olabileceğine dikkat çekti: "Obez olmak kas kaybı olmadığı anlamına gelmiyor." Konuşmada, uzun süreli düşük düzeyli inflamasyonun kas dokusu üzerinde olumsuz etkileri olabileceği ve kas kütlesindeki azalmanın yağ artışıyla maskelenebileceği ifade edildi. Bu tablo tıp literatüründe sarkopenik obezite olarak tanımlanıyor ve dışarıdan bakıldığında fazla kilolu görünen bir kişinin aynı zamanda kas gücü ve fiziksel kapasitesi düşük olabileceği belirtildi.

Ayrıca, obezite tedavisinde uygulanan yöntemlerin bilinçsiz veya hızlı uygulanmasının kas kaybı riskini artırabileceği uyarısı yapıldı. İşsever, kilo kaybı sürecinde yağ dokusu azaltılırken kas kütlesinin korunmasının önemine işaret ederek, ‘‘Obezite tedavisi sürecinde yeterli protein alımı ve uygun direnç egzersizleri yapılmalıdır’’ dedi.

Toplantıda öne çıkan tavsiye, obezite ve yaşa bağlı kas kaybı çalışmalarının kişiye özel planlanması ve tedavi sürecinin sağlık profesyonellerinin takibinde yürütülmesi gerektiğiydi. Bu yaklaşımın, özellikle hızlı veya kontrolsüz kilo kaybı süreçlerinde kas dokusunun korunmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ (KEPAN) TARAFINDAN GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖMER HALİSDEMİR KONFERANS SALONU’NDA DÜZENLENEN TOPLANTIYA, GİRESUN VE ÇEVRE İLLERDEN FARKLI BRANŞLARDA GÖREV YAPAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KATILDI.