kaza ve olay yeri:

Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi Tezcan Sokak'ta meydana gelen kazada, 65 yaşındaki M.Ö. seyir halindeyken aniden bayıldı. Bayılma sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yol kenarındaki bir bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışma veya daha ağır bir hasar bildirilmezken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazanın ardından araçtan çıkarılan sürücüye olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralanan M.Ö., kalp krizi şüphesi üzerine İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; soruşturma, kazanın oluş şekli ve olası tıbbi sebepler çerçevesinde sürdürülüyor.

BOLU’DA SEYİR HALİNDEYKEN BAYILAN 65 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ, OTOMOBİLİYLE BAHÇE DUVARINA ÇARPTI.