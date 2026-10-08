Yaşlılar Karagöl Yaylası'nda doğayla taze enerji buldu

Yaşamı paylaşan buluşma

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren YADEM üyeleri, sosyal etkinlikler kapsamında Taraklı Karagöl Yaylası'nda bir araya geldi. Amaç, yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve doğayla iç içe vakit geçirmelerini sağlamaktı.

Doğa yürüyüşü ve etkinlikler:

Şehrin güneyinde yer alan yaylada buluşan katılımcılar, göl çevresinde yürüyüş yapıp, ormanlık alanda gezinti düzenleyerek bölgenin doğal ortamında hareket etti. Program süresince çeşitli küçük etkinlikler gerçekleştirildi ve herkes doğanın içinde rahat bir gün geçirdi.

Sosyal katılım ve etki:

Yürüyüş ve doğa gezisinin ardından üyeler birlikte yemek yiyip sohbet ederek birbirleriyle zaman paylaştı. Katılımcılar, gün boyunca hem hareket hem de sosyalleşme imkânı bulduktan sonra yayladan ayrıldı; etkinlik, hedeflenen sosyal katılım amacına hizmet etti.

SAKARYA'DA FAALİYET GÖSTEREN YAŞLI DESTEK MERKEZİ (YADEM) ÜYELERİ, SOSYAL ETKİNLİKLER KAPSAMINDA TARAKLI KARAGÖL YAYLASI’NDA BİR ARAYA GELDİ.