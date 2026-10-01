Yaşlılara saygı: belediye meclis üyesi Atilla Sarıkaya'dan dünya yaşlılar günü mesajı

Atilla Sarıkaya'dan 1 Ekim mesajı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Sarıkaya, mesajında yaşlıların toplum içindeki yerine ve taşıdıkları değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki rolüne vurgu yaptı.

mesajın vurguları:

Mesajında, "Hayat tecrübeleri ile bizlere yol gösteren, ailesine, vatanına ve milletine adanmışlıkla geçen bir ömrün olgunluk dönemini yaşamakta olan büyüklerimize duyduğumuz minnet duygusunun bir göstergesi olarak, 1 Ekim tarihini 'Dünya Yaşlılar Günü' olarak kutlamaktayız." ifadelerine yer veren Sarıkaya, yaşlıların hayat tecrübeleri ve geçmişe tanıklık etme görevleriyle aile ve toplum içinde sevgi ve saygının timsali olduklarını belirtti.

toplumsal sorumluluk ve iyi dilekler:

Sarıkaya, geleneklerimizde yaşlılara yönelik hürmet, sevgi, samimiyet bulunduğunu hatırlatarak, büyükleri asla bir yük olarak görmemenin önemine işaret etti. Ömürlerinin büyük bir bölümünü vatanına ve milletine hizmetle geçirenlerin hak ettikleri ilgi ve saygıyı görmesi gerektiğini ifade etti.

Mesajını, ülkemizin ve toplumun geleceği için fedakârlık gösteren büyüklere bağlılığın yalnızca bugüne mahsus kalmaması temennisiyle sürdüren Sarıkaya, tüm yaşlıların 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayıp ebediyete irtihal etmiş büyüklere rahmet, hayatta olanlara ise sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.