Yaşlılara saygı için yürüdüler: Bolu'da farkındalık etkinliği

1 Ekim'de Bolu'da farkındalık yürüyüşü

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Bolu'da farkındalık yaratmak amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Etkinliği Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organize etti ve program Demokrasi Meydanı'nda başladı.

yürüyüş rotası ve görüntüler:

Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerindeki afiş ve pankartlarla birlikte İzzet Baysal Caddesi üzerinden yürüyerek Bolu Valiliği önüne kadar ilerledi. Yürüyüş sırasında yaşlı bireylerin toplumsal rolü ve haklarına dikkat çeken sloganlar atıldı; etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

katılımcılar ve kapanış:

Programa Bolu Vali Yardımcısı Turgay Gülenç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, daire amirleri, yaşlılar, anaokulu ve kreş öğrencileri, kurum görevlileri ile vatandaşlar katıldı. Yürüyüş, Valilik önünde son buldu ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle etkinlik tamamlandı.

Etkinlik, toplumda yaşlı bireylere yönelik saygı ve farkındalığı artırmayı hedefledi; organizasyon yetkilileri, benzer çalışmaların sürekliliğine vurgu yaptı.

1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ KAPSAMINDA BOLU’DA FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ.