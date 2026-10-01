Yaşlılara saygı ve destek çağrısı: Hasan Altun'dan 1 Ekim mesajı

Hasan Altun'dan 1 Ekim mesajı:

Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşlılara yönelik saygı ve sorumluluk vurgusu yaptı. Altun, toplumun deneyim ve birikimini taşıyan yaşlıların aile ve toplum için temel değerler olduğunu belirtti.

Geçmişten geleceğe köprü görevi:

Altun, mesajında yaşlıların bilgi ve tecrübeleriyle toplumsal hayata yön verdiğini, yıllar boyunca emek vermiş, genç kuşaklara rehberlik etmiş olduklarını ifade etti. Her bir yaşlının hayat hikayesinin toplumsal dayanışma ve birlik için önemli dersler sunduğunu kaydetti.

Saygı, destek ve devletin rolü:

Başkan Altun, yaşlılara saygı gösterilmesinin, onların yaşamlarını kolaylaştırmanın ve ihtiyaçlarını karşılamanın herkesin görevi olduğunu vurguladı. Ayrıca, devletin ilgili kurumları aracılığıyla yaşlılara hizmet götürdüğünü ve yanlarında olunduğunu çeşitli vesilelerle hissettirdiğini söyledi. Altun, mesajını "başta aile büyüklerimiz olmak üzere tüm yaşlılarımızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat sürmelerini diliyorum" sözleriyle sonlandırdı.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, 1 EKİM DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.