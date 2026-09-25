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Yason burnu: Karadeniz kıyısında tarih, doğa ve saklı miras

Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu, 2 bin 300 yıllık antik liman kalıntıları, 1868 yapımı kilise ve temiz doğasıyla ziyaretçileri cezbediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:29

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Yason burnu: Karadeniz kıyısında tarih, doğa ve saklı miras

tarihi izler ve mitolojik bağlam:

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yer alan Yason Burnu Yarımadası, hem coğrafi yapısı hem de kültürel geçmişiyle öne çıkıyor. Bölge, doğal bir liman niteliği taşımasının yanı sıra 2 bin 300 yıllık antik liman ve eski balık üretme havuzlarının kalıntılarına ev sahipliği yapıyor. Bu özellikleriyle yarımada, yalnızca doğal bir güzellik değil aynı zamanda tarihi bir açık hava belgesi konumunda.

Yarımadanın bir diğer dikkat çeken yönü de Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi ile ilişkilendirilmesi; bu bağlam, bölgenin kültürel belleğini ve turistik çekiciliğini güçlendiriyor. Tarihi doku, Karadeniz'in mavi suları ve geniş kıyı hattı ziyaretçilere benzersiz bir atmosfer sunuyor.

mimari miras ve korunan yapılar:

Yason Burnu'nda 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan bir kilise bulunuyor; bölge, ayrıca bir deniz fenerine de sahip. Yarımada, Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olma özelliğini taşıyor ve bu durum, hem yerel tarih meraklılarının hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.

Bu yapılar, yarımadanın tarihsel katmanlarını gözler önüne sererken aynı zamanda koruma ve düzenleme çalışmalarının önemini de vurguluyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemeler, alanın erişilebilirliğini ve ziyaretçi deneyimini artırdı.

doğa, etkinlikler ve ziyaretçi izlenimleri:

Yason Burnu, piknik alanları, yeşil dokusu ve temiz havasıyla tercih ediliyor; aynı zamanda su sporları ve dalış aktiviteleri için de uygun bir merkez olarak biliniyor. Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğrafı çekimleri için sıkça tercih edilen yarımada, farklı illerden gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçiler bölgeyi genellikle 'huzur verici' ve 'bakımlı' olarak nitelendiriyor. İstanbul'dan gelen Kadir Türkyılmaz, bölge için 'Burası çok güzel bir yer, iklimi ve doğasıyla harika' diyor. Turahan Bulgan ise 'Çok güzel, bakımı da yapılmış. Oturma yerleri ve diğer noktalar güzel şekilde düzenlenmiş, huzur verici bir alan' ifadelerini kullanıyor. Bilecikli Orhan Ünal da 'Çok güzel yerler. Burada yıllar önce yapılmış bir kilise var. Sahil olarak da çok güzel' şeklinde görüş belirtiyor.

Yason Burnu; tarihi kalıntıları, mimari öğeleri ve doğal zenginliğiyle hem bölge halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler için keşfedilmeye değer bir nokta olmaya devam ediyor. Yerel yönetimlerin düzenlemeleri ve bölgenin sunduğu çeşitlilik, yarımadanın turistik cazibesini güçlendiriyor.

YASON BURNU YARIMADASI

YASON BURNU YARIMADASI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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