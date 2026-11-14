Yassıca ve Akyar’da çocukların okula güvenli dönüşünü sağlayan yollar açıldı

Yassıca ve Akyar'da yollar ulaşıma açıldı:

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yassıca ve Akyar köylerinde inşa edilen köy evleri sonrası ortaya çıkan ulaşım sorunları giderildi. Uzun süredir evlere bağlanan yolların yetersizliği, özellikle yağışlı havalarda çamur ve balçık nedeniyle çocukların okula gitmesini güçlendiriyordu.

Çalışmanın kapsamı:

Gercüş Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun'un talimatıyla bölgeye sevk edilen İlçe Özel İdare ekipleri, kamyonlarla yol malzemesi taşıdı ve iş makineleriyle yol altyapısını güçlendirdi. Yapılan düzenlemeler kısa sürede tamamlanarak yolların stabil ve ulaşıma elverişli hale gelmesi sağlandı.

Köylülerin değerlendirmesi:

Yerel halk, çalışmaların ardından çocukların okula yeniden güvenle ulaşabildiğini belirtti. Köylüler, başta Gercüş Kaymakamlığı ve Kaymakam Mehmet Zahid Uzun olmak üzere emeği geçen tüm İlçe Özel İdare ekiplerine teşekkür etti ve benzer altyapı yatırımlarının devam etmesini talep etti.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI YASSICA VE AKYAR KÖYLERİNDE İNŞA EDİLEN KÖY EVLERİNİN ARDINDAN, ULAŞIM SORUNLARI YAŞAYAN VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLDİ.