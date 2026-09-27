Yassıhöyük düğün salonuna gelin odası ve mutfaklı yaşam konteyneri

Yassıhöyük düğün salonuna yaşam konteyneri yerleştirildi

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Yassıhöyük Mahallesi'nde, mahalle halkının düğün, nişan ve benzeri organizasyonlarda ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak amacıyla düğün salonuna yaşam konteyneri desteği sağlandı.

salona getirilen düzenlemeler:

Mahalledeki salona getirilen konteyner, gelin odası, mutfak ve tuvalet gibi temel bölümler dikkate alınarak düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle salonun organizasyonlarda daha rahat ve işlevsel hizmet vermesi planlanıyor. Yaşam konteyneri, etkinliklerde ihtiyaç duyulan bölümlerin hızla oluşturulmasına katkı sağlayacak.

muhtarın teşekkürleri ve gelecek çalışmalar:

Yassıhöyük Mahallesi Muhtarı Ömer Turan, sağlanan destek nedeniyle Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Çivril Belediye Başkanı Semih Dere'ye teşekkür etti. Turan, mahalledeki ihtiyaçların tek tek giderildiğini belirterek muhtarlık olarak ilgili kurumlarla görüşmeleri sürdüreceklerini ve yeni hizmetler kazandırmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Mahalle sakinlerinin taleplerinin çözümüne yönelik bu tür desteklerin, salonun kullanım kolaylığını ve hizmet kapasitesini artırması bekleniyor.

ÇİVRİL YASSIHÖYÜK’TE DÜĞÜN SALONUNA YENİ DESTEK