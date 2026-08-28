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Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

Yatağan'ın ilk kadın ilçe emniyet müdürü Gökçen Doğan, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı onayıyla 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:26

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

Yatağan emniyetinde kariyer basamağı: Doğan 1. sınıf emniyet müdürü oldu

Gökçen Doğan, Yatağan İlçe Emniyet Müdürü olarak yürüttüğü görevden sonra, 2. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesinden 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti. Terfi, Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu kararı ve İçişleri Bakanı onayıyla resmiyet kazandı.

kaymakam ziyareti ve görev değerlendirmesi:

Terfi haberi sonrası Doğan ilk olarak Yatağan Kaymakamı Turgay İLHAN'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçede yürütülen güvenlik hizmetleri, vatandaşların huzuru ve görev sürecinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Kaymakam Turgay İLHAN, Doğan'a yeni rütbesinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

vedalaşma ve personele teşekkür:

Doğan daha sonra Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Personel tarafından makamında çiçek ve plaket ile uğurlanan Doğan için duygusal anlar yaşandı. Toplantıda, ilçede yürüttüğü çalışmalar, kamu güvenliğine katkıları ve teşkilata verdiği destekler için kendisine teşekkür edildi.

Yatağan'da görev yaptığı süre boyunca özellikle kamu güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların huzur içinde yaşamalarını temin etmeye yönelik projelerde aktif rol alan Gökçen Doğan, yeni rütbesiyle birlikte emniyet teşkilatındaki kariyerine devam edecek. Terfi, hem Doğan'ın kişisel kariyeri hem de ilçede yürütülen güvenlik çalışmalarının devamlılığı açısından önem taşıyor.

YATAĞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKÇEN DOĞAN, 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNDEN 1. SINIF EMNİYET...

YATAĞAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖKÇEN DOĞAN, 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNDEN 1. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ RÜTBESİNE TERFİ ETTİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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