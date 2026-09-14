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Yatağan’da 120 bin kitapla yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesi 120 bin ders kitabı ve destekleyici eğitim materyalleri okullara ulaştı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 01:03

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yatağan’da 120 bin kitapla yeni eğitim yılına hazırlanıyor

Yatağan'da eğitim yılına kitaplarla tam hazırlık

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçeye gönderilen 120 bin ders kitabı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullara ulaştırılarak öğrencilerin sıralarında hazır hale getirildi.

öğrenciler için materyal çeşitliliği:

Bu kapsamda yalnızca ders kitapları değil; öğrencilerin okuma kültürünü ve çok yönlü gelişimini destekleyecek farklı eğitim materyalleri de okullarda yerini aldı. Öğrenciler hikâye kitapları ve okuma serilerinin yanı sıra Türk dünyasını tanımaya yönelik eserler ile İngilizce ve Almanca hikâye kitaplarından da yararlanabilecek.

dağıtım, hedef ve hazırlık süreci:

İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bostan eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerin ders kitaplarının sıralarında hazır olduğunu belirterek ilçedeki tüm eğitim kurumlarında yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıkların tamamlandığını ifade etti. Bostan, "Öğrenen, okuyan ve üreten nesiller için ilçemizdeki eğitim yolculuğumuz devam ediyor" dedi ve yeni yılın öğrenciler, öğretmenler ve veliler için hayırlı olmasını diledi.

Yetkililer, öğrencilerin ücretsiz ve eşit şekilde eğitim kaynaklarına erişiminin sağlanmasının öncelikli hedef olduğunu vurguluyor; zamanında dağıtılan kitap ve materyallerin, öğrencilerin derslere eksiksiz başlamasına katkı sağlayacağı belirtiliyor.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. MİLLÎ...

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARAFINDAN İLÇEYE GÖNDERİLEN 120 BİN DERS KİTABI, İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNASYONUNDA OKULLARA ULAŞTIRILARAK ÖĞRENCİLERİN SIRALARINDA HAZIR HÂLE GETİRİLDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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