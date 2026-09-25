Yatağan'da üreticinin emeğini öne çıkaran hasat şenliği

Yatağan'da hasat şenliği düzenlendi:

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, üreticilerin emeğini görünür kılmak ve tarımsal üretime dikkat çekmek amacıyla Yatağan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Hasat Şenliği gerçekleştirildi. Etkinlik Yeni Mahalle ve Yeniköy Mahallelerinde yapıldı ve ilçe protokolü ile çok sayıda üretici katıldı.

Programda, üreticilerle doğrudan iletişim kurulmasına önem verildi. Şenliğin hedefi, hem emeği taçlandırmak hem de yörede katma değerli ürünlerin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yapmaktı.

Kaymakam ve üreticiler bir araya geldi:

Kaymakam Turgay İlhan başta olmak üzere protokol üyeleri, üreticilerle sohbet ederek ihtiyaç, talep ve sorunları dinledi. Görüşmelerde tarımsal üretimin geliştirilmesinin yolları ve üreticilerin desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

Etkinlik boyunca hem üretim süreçleri hem de pazar değeri yüksek ürünlerin yaygınlaştırılması üzerinde duruldu. Katılımcılar yeni üretim sezonunun bereketli ve verimli geçmesi temennisinde bulundu ve hasat şenliğinin yerel tarımın görünürlüğünü artırdığı vurgulandı.

Yatağan'da düzenlenen bu tür organizasyonların, üreticilerin taleplerinin doğrudan aktarılması ve tarımsal politikalara yön verecek geri bildirimlerin toplanması açısından önem taşıdığı belirtildi.

MUĞLA’NIN YATAĞAN İLÇESİNDE TARIMSAL ÜRETİME DİKKAT ÇEKMEK VE ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİ TAÇLANDIRMAK AMACIYLA HASAT ŞENLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. YENİ MAHALLE VE YENİKÖY MAHALLELERİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, ÜRETİCİLER VE İLÇE PROTOKOLÜ BİR ARAYA GELDİ.