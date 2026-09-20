Yatırımın yeni ölçüsü: en pahalı değil, sürdürülebilir gelir üreten mülk kazanıyor

Gayrimenkulde kazananın yeni tanımı

Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, geçmişte gayrimenkulün tek başına güvenli liman kabul edildiği dönemlerin geride kaldığını belirtiyor. Yatırımcıların artık çok daha seçici ve analiz odaklı hareket ettiğini, kararlarını kira getirisi, amortisman süresi, lokasyon, yapı güvenliği ve uzun vadeli değer artışı potansiyeline göre şekillendirdiklerini vurguluyor.

Yatırım kararlarında öncelikler:

Aydemir, yatırımcıların yalnızca brüt kira rakamına değil, net kira getirisi ve amortisman süresi gibi ölçütlere odaklandığını söylüyor. Aidat ve bakım giderleri, gayrimenkulün boş kalma riski ve kiracı talebi gibi kalemlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini; aynı şehir veya aynı ilçede bile mülklerin yatırım performansları arasında önemli farklılıklar oluşabildiğini ifade ediyor.

Sağlıklı fiyatlama ve yatırım analizi için ilan fiyatlarının yanı sıra gerçekleşen satışlar, kira seviyeleri, bölgesel arz-talep dengesi, ulaşım yatırımları ve demografik hareketlerin birlikte ele alınmasının şart olduğunu belirten Aydemir, gayrimenkul danışmanlığının da alıcı ve satıcıyı bir araya getirmekten öte, yatırımcılara doğru veri ve analizlerle rehberlik etmesi gerektiğini söylüyor.

Danışmanlıkta veri ve sürdürülebilirlik:

Şirket olarak müşterilere yalnızca gayrimenkulün bugünkü fiyatını değil, gelecekteki potansiyelini ve yatırım performansını da değerlendiren bir yaklaşım sunduklarını aktaran Aydemir, bizim açımızdan doğru gayrimenkulün yalnızca bugün satılabilen değil, yarın da değer üretmeye devam edebilen gayrimenkul olduğunu ifade ediyor.

Öne çıkan 5 kriter:

Doğru satın alma fiyatı.

Güçlü ve sürdürülebilir kira talebi.

Ulaşım ve lokasyon avantajı.

Deprem ve yapı güvenliği.

Uzun vadeli değer artışı potansiyeli.

Özetle, sektörün giderek daha fazla veriye dayalı karar alma dönemine girdiğini söyleyen Aydemir'e göre gayrimenkulde yeni dönemin kazananı en pahalı mülk değil; doğru fiyattan alınan, doğru lokasyonda bulunan ve güvenli, sürdürülebilir gelir üreten gayrimenkul olacaktır.

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