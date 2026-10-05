Yatırımlar sahada takip edilecek: Giresun'da kırsal altyapı ve koordinasyon vurgusu

toplantının katılımcıları ve gündemi:

Giresun Valiliğinde gerçekleştirilen İl Özel İdaresi Yatırımları Değerlendirme Toplantısında, il genelinde yürütülen yatırımlar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar ele alındı. Toplantıya Vali Mustafa Koç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tolga Erener, Genel Sekreter Yardımcıları Zülfikar Zurnuoğlu ve Aytuğ Çobanoğlu ile ilgili birim amirleri katıldı.

Gündemde altyapı, ulaşım ve diğer kamu yatırımlarının mevcut durumu ile kırsal altyapının güçlendirilmesine yönelik öncelikler yer aldı. Toplantıda devam eden projelerin durumu gözden geçirilirken, önceliklendirme kriterleri ve vatandaş ihtiyaçlarına göre planlama üzerinde duruldu.

uygulama süreçleri ve kaynak etkinliği:

Toplantıda, yatırımların uygulama süreçlerinin belirlenen programa uygun şekilde yürütülmesinin ve projelerin zamanında tamamlanmasının önemi vurgulandı. Katılımcılar, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kurumlar arasındaki koordinasyonun sağlanmasının hizmet kalitesine doğrudan etkisi olduğuna dikkat çekti.

Vali Mustafa Koç, değerlendirmesinde çalışmaların sahada titizlikle takip edilmesi gerektiğini belirtti ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının sürdürülebilir olması için kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun etkin tutulmasını istedi.

izleme, önceliklendirme ve sonraki adımlar:

Toplantı, devam eden yatırımların genel değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin çalışma ve planlamaların ele alınmasının ardından sona erdi. Değerlendirme süreci, uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi ve kaynakların hedefe yönelik kullanımına dönük adımların atılması için bir yol haritası ortaya koymayı amaçlıyor.

Genel çerçevede toplantının çıktıları, kırsal altyapıya yapılan yatırımların öne çıkarılması, saha denetimlerinin sıklaştırılması ve kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarının güçlendirilmesi yönünde oldu. Bu yaklaşım, yatırımların etkisinin artırılması ve vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verilmesi hedefini taşıyor.

GİRESUN VALİLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN İL ÖZEL İDARESİ YATIRIMLARI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI’NA VALİ MUSTAFA KOÇ’UN YANI SIRA İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİ TOLGA ERENER, GENEL SEKRETER YARDIMCILARI ZÜLFİKAR ZURNUOĞLU VE AYTUĞ ÇOBANOĞLU İLE İLGİLİ BİRİM AMİRLERİ KATILDI.