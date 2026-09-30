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Yatırımlara hız verecek öncelikli finansman belgesi sistemi hayata geçiyor

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki 100 milyon TL ve üzeri imalat yatırımlarına doğrudan ÖFB verilecek; başvurular yatirimkredisi.sanayi.gov.tr.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:21

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yatırımlara hız verecek öncelikli finansman belgesi sistemi hayata geçiyor

kısa özet:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırımları hızlandıracak yeni bir uygulamayı duyurdu. Açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı ve stratejik yatırım belgeli bazı imalat yatırımları için doğrudan Öncelikli Finansman Belgesi (ÖFB) düzenlenecek; bu sayede yatırımcılara uzun vadeli ve uygun şartlarda krediye hızlı erişim sağlanacak.

kapsam ve öncelikler:

Kacır, "Proje Bazlı desteklenen, Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında teşvik belgesi olan yatırımcılarımız ile Stratejik Yatırım Belgesi almış yatırımcılarımız için doğrudan Öncelikli Finansman Belgesi düzenlenecek" değerlendirmesinde bulundu. Açıklamaya göre, 100 milyon lira ve üzeri tutardaki teşvik belgeli tüm imalat sanayi yatırımları otomatik olarak kapsama alınıyor.

Diğer teşvik belgeleri için ÖFB düzenlenmesi ise performans esaslı bir değerlendirmeye bağlandı. Başvuruların "katma değer potansiyeli", "verimlilik ve sektörel etki", "ekonomiye hızlı katkı" ve "Ar-Ge yetkinliğine sahip olma" boyutlarında yapılan puanlama sonucunda en az 50 puan alması şartıyla ÖFB almaya hak kazanacağı belirtiliyor.

kredi erişimi ve başvuru:

ÖFB sahibi yatırımlar, uygun vade ve şartlar çerçevesinde 1 milyar liraya kadar ve yatırımın yüzde 50'sine kadar Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programından yararlanmak üzere bankalara başvurabilecek. Bakan Kacır, bugüne kadar 84 projeyle toplam 530 milyar lira yatırım tutarını uygun şartlı finansmana yönlendirdiklerini ve 750 milyar lira bütçeli YTAK programında yeni ve kapsayıcı uygulamalar başlattıklarını vurguladı.

Bakan, bu adımın Türkiye'nin sanayileşme yolculuğuna katkı sunmayı ve stratejik yatırımların hızlanmasını hedeflediğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’ye değer katan yatırımları desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Başvurular yatirimkredisi.sanayi.gov.tr üzerinden yapılabilecek.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHME FATİH KACIR, &quot;PROJE BAZLI DESTEKLENEN, TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA...

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MEHME FATİH KACIR, "PROJE BAZLI DESTEKLENEN, TÜRKİYE YÜZYILI KALKINMA HAMLESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TEŞVİK BELGESİ OLAN YATIRIMCILARIMIZ İLE STRATEJİK YATIRIM BELGESİ ALMIŞ YATIRIMCILARIMIZ İÇİN DOĞRUDAN ÖNCELİKLİ FİNANSMAN BELGESİ DÜZENLENECEK" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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