Dolar 48,2573 +0,06%
Euro 55,9986 +0,23%
Bist 14.565,85 -0,52%
Altın Gram 6.965,18 -0,90%
EUR/USD 1,1600 +0,10%
Brent Petrol 88,72 +3,02%
--°

Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

Oltu'da saat 16.00'da başlayan sağanak, Yavalı Mahallesi'ndeki tünel önüne hafriyat sürükleyerek Oltu-Yusufeli karayolunu yaklaşık bir saat kapattı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Yavalı tünelinde sel hayatı sekteye uğrattı: Oltu-Yusufeli yolu bir saat kapandı

Oltu-Yusufeli karayolunda sel kaynaklı ulaşım kesintisi

Erzurum'un Oltu ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış, ulaşımı aksattı. Saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, Yavalı Mahallesi geçişinde bulunan ikinci tünel önünde biriken sel sularıyla birlikte taş, toprak ve diğer hafriyatı yola sürükledi.

Olayın gelişimi:

Selin getirdiği malzeme nedeniyle Oltu-Yusufeli karayolu ulaşımına kapandı. Bölgeden geçen araçlar tünel içinde yaklaşık bir saat beklemek zorunda kaldı. Gelişme üzerine yetkililere yapılan ihbarla olay yerine ekipler sevk edildi.

Ekip müdahalesi ve sürücü uyarısı:

Bölgede görev yapan ekiplerin yönlendirmesiyle ve olay yerine gelen iş makinelerinin çalışması sonucunda yoldaki hafriyat temizlendi. Temizlik çalışmasının ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yetkililer, devam eden yağışlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuzluklara karşı sürücülerin dikkatli olmalarını ve gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Olayda can veya mal kaybına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı; ilgili birimler bölgedeki durumu takip etmeye devam ediyor.

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. OLTU-YUSUFELİ...

ERZURUM’UN OLTU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ, ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDU. OLTU-YUSUFELİ KARA YOLU, SEL SULARININ TAŞIDIĞI HAFRİYAT NEDENİYLE YAKLAŞIK BİR SAAT TRAFİĞE KAPANDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı
images

Süphan Dağı'nda yazın son gününde kar sürprizi
images

Çilimli gençlerini bekleyen merkez için çalışmalar yerinde değerlendirildi
images

Bozdoğan’da temiz çevre için kireçleme ve saha seferberliği

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

TBMM'de veda: eski CHP milletvekili Mehmet Cevdet Selvi için tören

Kaldırıma taşınan musalla taşı 55 yıllık iz bıraktı

Kırıkkale'de terfi sevinci: jandarma personeli yeni rütbelerine kavuştu

Genç futbolcunun kaybı: Mithat Özgür İnce hayatını kaybetti

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı