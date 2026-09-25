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Yavru Amur kaplana Uludağ Üniversitesi'nde başarılı cerrahi müdahale

Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 90 günlük Amur kaplanın femur kırığını cerrahi olarak düzeltti; operasyonu Dr. Uygur Canatan yönetti.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:56

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 10:23

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yavru Amur kaplana Uludağ Üniversitesi'nde başarılı cerrahi müdahale

Uludağ Üniversitesi'nde yavru kaplan ameliyatı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Hastanesi, nadir ve kritik bir vakaya müdahale etti. 90 günlük Amur cinsi yavru kaplan, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya geldi; üç aylıkken tespit edilen femur kırığı nedeniyle BUÜ Cerrahi Anabilim Dalı tarafından ameliyata alındı. Yapılan cerrahi müdahaleyle yavru kaplan sağlığına kavuşturuldu.

Operasyon ve müdahale:

Ameliyat, Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Uygur Canatan liderliğinde gerçekleştirildi. Hastane ve Cerrahi Anabilim Dalı ekibi, cerrahi planlama, anestezi yönetimi ve sonrasında iyileşme sürecine odaklanan bir tedavi programı uyguladı. Müdahalenin başarıyla tamamlanmasının ardından yavru kaplanın durumunun stabil olduğu bildirildi.

Ekip çalışması ve değerlendirme:

BUÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Şenlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ile yürütülen iş birliğinin yaban hayvanlarının sağlığının korunmasında veteriner hekimliğin önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Şenlik, "Başta Öğr. Gör. Dr. Uygur Canatan hocamız olmak üzere, operasyonun gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Cerrahi Anabilim Dalımızın değerli akademisyenlerine, veteriner hekimlerimize ve tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor, minik kaplanımıza sağlıklı ve uzun bir yaşam diliyoruz" ifadelerini kullandı.

BUÜ Veteriner Fakültesi, bilimsel bilgi birikimi ve klinik deneyimiyle veteriner hekimliğin her alanında hayvan sağlığına katkı sunmaya devam ettiğini belirtti. Operasyonun ardından yavru kaplanın bakım ve rehabilitasyon süreci, hayvanat bahçesi ile koordineli biçimde izlenmeye devam edecek.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ HASTANESİ, BU KEZ ÇOK ÖZEL BİR CERRAHİ...

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) VETERİNER FAKÜLTESİ HASTANESİ, BU KEZ ÇOK ÖZEL BİR CERRAHİ OPERASYONA EV SAHİPLİĞİ YAPTI. HENÜZ 90 GÜNLÜK OLAN YAVRU KAPLAN, GERÇEKLEŞTİRİLEN AMELİYAT İLE SAĞLIĞINA KAVUŞTURULDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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