Yavrularını koruyan kedi köpekleri bahçeden kovdu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir iş yeri bahçesinde yaşayan tekir anne kedi, 3 yavrusunu korumak için bahçeye giren iki köpeğin üzerine atıp onları kovalayarak uzaklaştırdı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı ve görevliler ile izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Görüntüde yaşananlar:

İş yeri çevresinde yaşayan kedinin yavrularının bulunduğu alanı fark etmesiyle olay başladı. Kedinin köpeklere karşı tavrı aniden değişti; üzerine atıldı, ısrarla peşlerinden koştu ve köpekleri bahçeden çıkardı. Görüntülerde anne kedinin, kendisinden büyük hayvanlara karşı bile geri adım atmadığı görülüyor. Köpekler uzaklaşana dek kedi takipten vazgeçmedi.

Çevredekilerin gözlemleri ve bakım:

İş yeri sahibi Elif Yumuk, kedinin koruyucu davranışını anlatırken, "Çok koruyucu ve gözü kara" ifadelerini kullandı. Yumuk, kedinin aile hattının burada olduğunu, "şu anki kedi üçüncü kuşak" olduğunu ve ortamda sınırları kimseye bırakmadığını belirtti. Yumuk ayrıca kedinin "2 yaşında" olduğunu, daha önce çok doğum yaptığını ve bu yüzden "kısırlaştıracağız" dediğini aktardı; geçmişte çok doğum yapmanın kedinin annesinin ölümüne yol açtığını da sözlerine ekledi.

Yumuk, kedinin sadece insanlara değil çevresindeki hayvanlara karşı da seçici davranıp, sevdiği insanlara zarar vermediğini, aynı zamanda alana gelen diğer yavru kedilere dokunmadığını vurguladı. Kedinin yavrularının babası olan erkek kediyi bile zaman zaman sınırlarından uzak tuttuğu belirtildi.

İş yeri çalışanı Zühra Çakmak Vatansever ise annelik içgüdüsünü öne çıkararak, "Anne kedi tam bir canavar. Kimseyi buraya sokmuyor. Aslan gibi oluyor. Köpekleri bile buraya yaklaştırmıyor" diye konuştu. Çalışanlar, kedinin koruyucu ve cevval tavrından memnun olduklarını ifade etti.

Olay, mahalle sakinleri ve iş yeri çalışanları arasında hayvanların alan koruma davranışları ve kedi bakımının önemi üzerine konuşmalara yol açtı. Görüntüler, kedinin anne içgüdüsünün hem beklenmedik hem de etkileyici bir örneğini sunuyor.

KENDİNDEN BÜYÜK KÖPEKLERE KARŞI GÖSTERDİĞİ MÜCADELE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN KEDİ, GÖRENLERİ GÜLÜMSETTİ.