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Yavuz Sultan Selim Han Muratlı'da yad edildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Yavuz Sultan Selim Han, vefatının 506. yılında düzenlenen törenle anıldı; belgesel, konuşmalar, mehter ve sergi yer aldı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:11

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Yavuz Sultan Selim Han Muratlı'da yad edildi

Yavuz Sultan Selim Han için anma programı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, Yavuz Sultan Selim Han vefatının 506. yılı dolayısıyla düzenlenen programla yad edildi. Muratlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı; kültürel ve akademik unsurların bir arada yer aldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Programın akışı:

Etkinlikte ilk olarak Türk Tarih Kurumu tarafından hazırlanan Yavuz Sultan Selim belgeseli izlendi ve ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, yaptığı konuşmada Yavuz Sultan Selim'in Osmanlı tahtında halifelik unvanıyla simgeleşen ilk hükümdar olmasının tarihi önemine dikkat çekti.

Konuşmalar ve gösteriler:

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da anma programında bir konuşma yaparak Yavuz Sultan Selim'i rahmetle yad ettiklerini belirtti. Özcan, Osmanlı hâkimiyeti döneminde Orta Doğu'da çatışma ve hüznün bulunmadığına işaret ederek, Türkiye'nin bölgede akan kanı durdurmak için sürdürdüğü çabalara ve son 25 yıldır izlenen güçlü Türkiye vizyonuna vurgu yaptı. Program kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç padişahın yaşam öyküsüne dair detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından sahne alan Mehteran Takımı izleyicilere görkemli bir gösteri sundu.

Sergi ve katılım:

Etkinlik çerçevesinde Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Yavuz Sultan Selim'i konu alan fotoğraf ve kitaplardan oluşan sergi de açıldı. Sergi bir hafta boyunca ziyaretçilere açık olacak şekilde düzenlendi. Anma programına Tekirdağ Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, MHP İl Başkanı Furkan Biçer, Muratlı ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ.

PROTOKOL KATILIM GÖSTERDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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