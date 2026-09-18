Yavuzeli Karabey'de kontrol kaybı sonrası kaza: sürücü ve eşi yaralandı

Yavuzeli Karabey'de kontrol kaybı sonucu meydana gelen kaza

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde yolda seyir halindeyken kontrolü kaybeden bir hafif ticari aracın yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, Karabey Mahallesi yakınlarında yaşandı; araçtaki yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Kaza ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, Gaziantep istikametinden Adıyaman yönüne giden 06 DTU 283 plakalı hafif ticari aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada araçta bulunan sürücü ve eşi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve her iki kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yeri çalışmaları ve soruşturma:

Kaza sonrası jandarma trafik ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. Kaza yapan araç, ekiplerin incelemelerinin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bölgede yeni bir kaza yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri devam ediyor.

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