yaya geçidinde elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da yaya geçidinde kaza

Adıyaman'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Olay, Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti. İddialara göre 13 AE 260 plakalı otomobili kullanan Barış E. ile yaya geçidinden geçen elektrikli bisikletin sürücüsü Nusret Ü. çarpıştı.

olayın gelişimi:

Çarpışmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Kentteki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki görgü tanımlarına dayanılarak kaza anında her iki aracın da şehir içi trafik hızında olduğu belirtiliyor.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirildi ve yaralı Nusret Ü., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı; görgü tanıkları ve sürücü ifadesi alınarak çarpışmanın nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN’DA YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN ELEKTRİKLİ BİSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.