Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Yaya geçidinde tereddüt eden 71 yaşındaki adama Amasya'da araç çarptı

Amasya'da yaya geçidinde duran 71 yaşındaki Ü.O'ya, yağış yüzünden kaygan zeminde duramayan otomobil çarptı; görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 19:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Yaya geçidinde tereddüt eden 71 yaşındaki adama Amasya'da araç çarptı

Yaya geçidinde kaza

Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken tereddüt eden Ü.O (71), aniden durdu. O sırada yola gelen bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde fren yapamayınca yaya ile çarpıştı.

kaza anı:

Çarpmanın etkisiyle sendeleyen yaşlı adam, neye uğradığını şaşırdı ve kısa süreli sersemleme yaşadı. Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda hem yayanın duraksaması hem de aracın kayması açık biçimde görülüyor.

yaralanma ve soruşturma:

Kazada bacaklarından hafif şekilde yaralanan Ü.O, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücünün dikkatsizliği tepki çekerken, Amasya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Olayı gören çevredekiler ve görüntüler, yaya geçidinde temkinli davranmanın ve yağışlı havalarda hız kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koydu.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ADAM HAFİF YARALANIRKEN, DİKKATSİZ SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ. O ANLAR GÜVENLİK...

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ADAM HAFİF YARALANIRKEN, DİKKATSİZ SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı
images

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı
images

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı
images

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'da yağışta kayan otomobil kaldırımı aşarak ağaca çarptı

Çevre yolunda müdahale sırasında araca çarpıldı: 5 kişi yaralandı

Keçiören'de tehlikeli gösteri: drift yapan 4 kişi yakalandı

adana’da komşular arasında silahlı çatışma: 5 yaralı, 1’i ağır

TREND HABERLER

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Şuşa'da liderler bir araya geldi: resmi akşam yemeği ve ikili temaslar

Emre Belözoğlu ile dönüş: Fenerbahçe Çorum'da 5-0'lık galibiyetle milli araya girdi

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı