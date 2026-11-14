Yaya geçidinde tereddüt eden 71 yaşındaki adama Amasya'da araç çarptı

Yaya geçidinde kaza

Amasya'nın Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken tereddüt eden Ü.O (71), aniden durdu. O sırada yola gelen bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde fren yapamayınca yaya ile çarpıştı.

kaza anı:

Çarpmanın etkisiyle sendeleyen yaşlı adam, neye uğradığını şaşırdı ve kısa süreli sersemleme yaşadı. Olay anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda hem yayanın duraksaması hem de aracın kayması açık biçimde görülüyor.

yaralanma ve soruşturma:

Kazada bacaklarından hafif şekilde yaralanan Ü.O, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada sürücünün dikkatsizliği tepki çekerken, Amasya Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Olayı gören çevredekiler ve görüntüler, yaya geçidinde temkinli davranmanın ve yağışlı havalarda hız kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koydu.

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ADAM HAFİF YARALANIRKEN, DİKKATSİZ SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ. O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.