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Yaya için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde yolcu yaralandı

Amasya'da Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yaya geçidinde duran 05 ABC 542 plakalı kamyonete arkadan gelen 01 GH 790 plakalı otomobil çarptı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Yaya için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde yolcu yaralandı

Yaya için duran kamyonete arkadan çarpan otomobilde yolcu yaralandı

Amasya’da Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan 05 ABC 542 plakalı kamyonet, yaya geçidinden geçen yayaya yol vermek amacıyla durdu.

Kaza anı ve araç hasarı:

Arkadan gelen 01 GH 790 plakalı otomobil, duran kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön kısmında hasar oluştu ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralı ve soruşturma:

Otomobilde yolcu konumunda bulunan Hacer Y. hafif şekilde yaralandı. Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı kadın hastanede tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAMYONETİN DURDUĞU VE ÇARPIŞMANIN OLDUĞU GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

KAMYONETİN DURDUĞU VE ÇARPIŞMANIN OLDUĞU GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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