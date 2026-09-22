Yayıncılara uyarı: RTÜK çocukların ruh sağlığına dikkat çekti

RTÜK'ün açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Manisa’nın Turgutlu ilçesindeki okulda meydana gelen olayın hassasiyetle takip edildiğini açıkladı. Kurul, medya hizmet sağlayıcılarının kamu düzeni ve toplumsal huzuru gözetirken özellikle çocuklar ve gençlerin ruh sağlığını ön planda tutarak hareket etmesinin esas olduğunu vurguladı.

RTÜK'ün uyarısının kapsamı:

Kurul bildirgesinde, yaşanan müessif olay sonrası medya kuruluşlarının son derece sorumlu bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmesi gerektiği belirtildi. RTÜK, bilgi kirliliğinin önlenmesi ve soruşturmanın selameti açısından yalnızca yetkili resmî makamların yapacağı açıklamaların esas alınması; olay anına ait şiddet unsurları, travmatik, korkutucu ve kargaşa doğurucu görüntü ile içeriklerin paylaşılmaması gerektiğini bildirdi.

Mahremiyet ve yaptırım uyarısı:

Açıklamada ayrıca kamuoyunda infial uyandırabilecek, doğruluğu teyit edilmemiş spekülatif bilgilere yer verilmemesi ve öğrenci, aile ile eğitim camiasının mahremiyetine azami düzeyde riayet edilmesi gerektiği ifade edildi. RTÜK, toplumsal hassasiyetleri zedeleyebilecek ve şiddeti özendirici nitelikteki yayınlar konusunda Üst Kurulumuz tarafından ivedilikle yasal yaptırım sürecinin işletileceği uyarısını kamuoyuna saygıyla duyurdu.

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU (RTÜK)